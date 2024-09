Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Justiça em foco

A Frente Parlamentar em Defesa do Acesso à Justiça e da Advocacia reúne-se nesta segunda-feira na PUCRS, em Porto Alegre, para dialogar sobre “A importância da justiça em tempos de tensão social e política”. O presidente do colegiado, deputado Gustavo Victorino (Republicanos-RS), afirma que a abordagem do tema se faz necessária frente ao que descreve como “momento crítico” no cenário regional e nacional. “O RS vive uma crise econômico-financeira grave, o Brasil está à beira de um caos ético, moral, político e econômico e, nessa hora de turbulência, os operadores do Direito – magistrados, defensores públicos, procuradores, promotores e, principalmente advogados – são de fundamental importância para o equilíbrio social”, destaca Victorino.

Parada LGBTQIA+

A deputada Luciana Genro (PSOL) participou neste domingo da Parada de Luta LGBTQIA+, realizada no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Em discurso no palco do evento, a parlamentar destacou que a mobilização representa um momento de reafirmação do compromisso com as causas desta população e afirmou ter orgulho de ter sido a primeira a candidata à Presidência da República a ter levado a luta contra a LGBTfobia para o debate na televisão. “A parada é um momento de festa, mas também de construir a luta pela população LGBTQIA+, estamos em um momento muito importante na nossa cidade, em que temos a chance de derrotar a extrema direita e garantir uma Porto Alegre mais diversa, mais segura e mais inclusiva para todas, todos e todes”, pontuou a parlamentar.

Desenvolvimento em pauta

De volta ao Palácio Farroupilha após o fim da Expointer, a Comissão Especial do Desenvolvimento Econômico do Estado do RS reúne-se nesta segunda-feira na sede do Legislativo gaúcho para um encontro técnico de trabalho. Presidido pelo deputado Guilherme Pasin (PP), o colegiado deve dialogar, junto a representantes de entidades empresariais do Estado, sobre uma série de obstáculos e soluções para o desenvolvimento econômico e empreendedorismo no território gaúcho.

Cooperação hermana

A Assembleia Legislativa do RS assinou na última semana, junto à Câmara de Representantes da Província de Misiones, Argentina, um protocolo de intenções para promover ações nas áreas econômica, social, ambiental e cultural de ambas regiões administrativas. O documento integra questões relacionadas ao processo de integração de modelos de desenvolvimento, embasados em capacidades produtivas comuns, assim como em avanços tecnológicos e na intensificação do intercâmbio comercial, que garanta zelo ambiental e promova a elevação do nível de vida dos habitantes. O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), que esteve presente na visita de uma comitiva gaúcha ao estado argentino, em março deste ano, destacou que a viagem esteve entre os momentos iniciais do processo de aproximação entre a província do país vizinho e o RS. “Nós estivemos lá e constatamos que há muito o que compartilhar. A viabilização de ponte na fronteira entre Porto Xavier e San Javier, por exemplo, pode surgir deste movimento”, destacou Brito.

Semana da Pátria

A fachada do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do RS, segue iluminada nas cores amarela e verde até o dia 7 de setembro, em alusão à Semana da Pátria. Proposta pela Mesa Diretora do Parlamento estadual, a ação simbólica deve se somar à Sessão Solene que será realizada no plenário da Casa, na terça-feira, em homenagem à festividade cívica.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-393/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-09-02