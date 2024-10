Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Fernando Gomes/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Paridade salarial

O plenário da Assembleia gaúcha deve votar nesta terça-feira o projeto de lei da deputada Stela Farias (PT) que dispõe sobre a contratação de prestação de serviços de terceirização de mão de obra e serviços técnicos profissionais especializados para órgãos da administração pública, empresas públicas e sociedades de economia mista no RS. A parlamentar defende na medida o avanço de meios que estimulem a igualdade salarial e material nas contratações, sob todas as perspectivas, em especial nas empresas que prestam serviços e fornecem produtos e equipamentos ao Estado. “Uma política mais equilibrada em termos de gênero, resgatando uma dívida histórica que o RS tem com suas mulheres, mães, trabalhadoras, assegurando-lhes um direito a partir de um ajuste até que se alcance plenamente a equidade salarial”, defende Stela.

Hub tecnológico

O Parlamento estadual vota também nesta semana a proposta legislativa do deputado Gustavo Victorino (Republicanos) que visa estimular o desenvolvimento econômico, a atratividade e a competitividade tecnológica no RS. A medida sugere a atualização da legislação estadual para aperfeiçoar as diretrizes de políticas públicas relacionadas às atividades de base tecnológica, com o objetivo de que o governo apoie e estimule a consolidação das empresas gaúchas que exerçam atividades do setor. O parlamentar sugere a criação de um ambiente legislativo favorável à transformação do RS em um “hub de inovação competitivo e atraente para novas empresas”, em especial às que estão na vanguarda da ciência e tecnologia.

Fetag-RS 61 anos

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa, Elton Weber (PSB), parabenizou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS pelos seus 61 anos de fundação. O deputado destacou nas redes sociais a série de avanços proporcionados pela instituição aos agricultores desde sua criação, atribuindo ao trabalho da entidade a conquista de um lugar de protagonismo em diversos setores da agropecuária pelo RS. Weber pontuou ainda a relevância da Federação durante a catástrofe climática de maio, mencionando as articulações realizadas para negociar e pressionar os governos por socorro aos atingidos pelo evento extremo.

Prêmio Mérito Olímpico

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia gaúcha promove nesta terça-feira, no Palácio Farroupilha, a entrega do Prêmio Mérito Olímpico. A honraria será concedida pelo colegiado aos atletas que representaram o RS nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris – 2024.

Arrecadação de donativos

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha segue dando continuidade à campanha “SOS RS de Doação de Roupas Íntimas”. Promovida em conjunto com a bancada feminina da Casa, a ação está recolhendo peças como sutiãs e calcinhas, além de outros itens essenciais, como fraldas, roupas de bebês e de crianças até 12 anos, para a distribuição entre mulheres e jovens atingidos pelas enchentes.

@br_laux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-423/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-07