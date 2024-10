Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de outubro de 2024

Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Marcelo Oliveira AL/RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Homenagem aos professores

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha entregará nesta terça-feira a Medalha da 56ª Legislatura à professora Delmídia Bergmann Foletto (in memoriam), em homenagem aos professores e professoras aposentados. A presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), afirma que a outorga visa reconhecer a contribuição de profissionais da área que dedicam as suas vidas à Educação, se tornando parte “da história e da memória” de todos. Ao propor a honraria, Sofia ressalta que, atualmente, os educadores não têm garantias de uma previdência digna e têm perdido capacidade financeira por aumentos abusivos a partir da captura de seus salários, sem reajuste salarial. “Dia de luta, respeito e restaurar a dignidade de quem dedica a sua vida à educação”, pontua a deputada.

Recuperação produtiva

Em discussão na Comissão de Economia da Assembleia gaúcha na última semana, o deputado Paparico Bacchi (PL) cobrou celeridade na tramitação do projeto de lei de sua autoria que permite ao Executivo estadual transferir recursos do FUNDOLEITE/RS, do FUNDOVITIS/RS e do FUNDOMATE para as respectivas entidades responsáveis de cada setor. O repasse das verbas busca viabilizar às instituições a gestão e aplicação dos valores na reconstrução da cadeia do seu respectivo setor produtivo, frente aos significativos impactos da recente catástrofe climática no Estado. Para Paparico, o avanço da proposta no Legislativo possui urgência enquanto medida fundamental para movimentar as cadeias produtivas gaúchas que “clamam por ajuda”.

400 anos das Missões

Integrando os preparativos para a comemoração dos 400 anos da chegada dos padres jesuítas em solo gaúcho, em 2026, o deputado Eduardo Loureiro (PDT) reuniu-se na última semana com o vice-governador Gabriel Souza para dialogar sobre pautas prioritárias da Região Missioneira. Com foco especial no segmento turístico, o parlamentar alinhou junto ao líder estadual uma série de ações que o governo estadual vem articulando de modo a preparar as Missões gaúchas para a celebração. No próximo dia 23, o deputado acompanhará o governador Eduardo Leite em uma reunião com lideranças da Associação dos Municípios das Missões, que virá a Porto Alegre para dialogar sobre a mobilização no entorno da festividade.

Melhorias rodoviárias

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia gaúcha dialogará nesta terça-feira, em audiência pública, sobre a possibilidade de melhorias no acesso dos municípios do Vale do Sinos e do Paranhana à ERS-239. Requerido pelo presidente do colegiado, Joel Wilhelm (PP), o debate surge frente à expansão da região nos últimos anos e do consequente aumento do fluxo de veículos, que, segundo o deputado, demanda uma série de aprimoramentos na infraestrutura da malha viária local. O colegiado deve abordar também questões relacionadas à duplicação do trecho entre as cidades de Taquara e Rolante, demandada por moradores locais na busca de condições mais seguras para a rodovia.

Luto parental

A fachada do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, será iluminada nas cores azul e rosa, nesta terça-feira, em alusão à Semana Mundial de Sensibilização à Perda Gestacional ou de Recém-Nascido. O ato simbólico, proposto pela deputada Patrícia Alba (MDB), visa contribuir com a campanha de sensibilização mobilizada em vários países com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a promoção do acolhimento de mães e pais enlutados.

2024-10-14