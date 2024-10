Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 29 de outubro de 2024

O presidente do Legislativo gaúcho, Adolfo Brito (PP), recebeu nessa segunda (28) o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alinhamento de pautas

O presidente do Legislativo gaúcho, Adolfo Brito (PP), recebeu nesta segunda-feira o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e o novo presidente da Emater/RS-Ascar, Luciano Schwerz, para dialogar sobre pautas de irrigação. O encontro foi marcado pelo alinhamento de iniciativas a partir do prosseguimento dos encontros do Comitê da Estiagem, com o objetivo de obter resultados práticos sobre a pauta de Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, que marca a atual gestão da Assembleia. “Estamos realizando simpósios no interior, elaborando alternativas para mudanças na legislação, ao ouvir produtores, cooperativas e técnicos. Em Panambi, tivemos um excelente seminário, e queremos dar segurança jurídica para que o agricultor possa aumentar a produtividade. Semana que vem, reuniremos o Comitê”, destaca Brito.

Polo agroecológico

O deputado Adão Pretto Filho (PT) celebrou o anúncio do presidente Lula sobre a oficialização, nos próximos dias, da compra do Tecnopuc (antiga FAFIMC), em Viamão, para a criação do maior centro de sementes orgânicas do RS. O parlamentar destaca que a iniciativa promete impulsionar a inovação no Estado, a partir da proposta de um polo agroecológico que reunirá parcerias estratégicas para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. Presidente da Frente Parlamentar dos Institutos Federais no Parlamento gaúcho, Pretto acredita que a aquisição do espaço representa um passo significativo em direção ao fortalecimento da educação técnica e à promoção da sustentabilidade na região, alinhado às necessidades e desafios do meio ambiente.

Liberação de maquinários

Em viagem a Brasília, a deputada Silvana Covatti (PP) encaminhou dois ofícios ao Ministério da Agricultura, solicitando informações e celeridade na liberação de equipamentos agrícolas para municípios do RS, relacionados a emendas parlamentares nos orçamentos de 2023 e 2024. No primeiro documento, a parlamentar questionou sobre o andamento das liberações de máquinas destinadas a localidades como Almirante Tamandaré do Sul, Tavares, Nonoai e Segredo, com investimentos de R$465 mil a R$844 mil por equipamento. Na segunda solicitação, Silvana requereu informações sobre maquinários para municípios como Palmitinho, Planalto e Lajeado do Bugre, que deveriam ter sido entregues em agosto deste ano, mas que permanecem sem encaminhamento.

Bombeiros em Ijuí

O deputado Gerson Burmann (PDT) acompanhou lideranças da cidade de Ijuí nesta segunda-feira em uma reunião com o Executivo gaúcho sobre a decisão que rebaixou o 12º Batalhão de Bombeiros Militares para uma companhia vinculada ao batalhão de Santo Ângelo. A comitiva entregou ao governo estadual um estudo elaborado pela UNIJUÍ, detalhado para embasar a revisão da mudança e reforçar a importância da cidade recuperar seu status de batalhão, considerado essencial para atender a demanda local e garantir a segurança dos cidadãos. “O Chefe Artur Lemos e demais representantes do Estado foram sensíveis às nossas preocupações e se comprometeram a apresentar essa reivindicação ao programa RS Seguro, da Secretaria de Segurança Pública”, celebrou Burmann.

Prêmio Servidor do Legislativo

A Assembleia gaúcha promoveu nesta segunda-feira uma homenagem aos servidores que, em 2024, completam 20, 25 e 30 anos de serviços prestados ao Parlamento estadual. A menção honrosa “Prêmio Servidor do Legislativo” foi entregue a 23 trabalhadores, que também receberam bottons bronze ou ouro como parte da honraria. Ao parabenizar os homenageados, o presidente da Casa, Adolfo Brito (PP), destacou como fundamental o respaldo dado pelos servidores para que os parlamentares possam entregar à população as demandas necessárias. “Que bom que nós temos a consciência de fazer esse trabalho todos os dias. E temos muito a fazer”, pontou Brito.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-29