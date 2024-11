Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 26 de novembro de 2024

De volta ao RS no domingo (24), o 1° vice-presidente da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), assumiu a presidência da Casa Legislativa. (Foto: Divulgação)

Presidente em exercício

De volta ao RS no domingo, o 1° vice-presidente da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), assumiu a presidência da Casa Legislativa. O deputado estadual esteve em viagem à Europa nos últimos dias, onde cumpriu agenda na Itália e Portugal, com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais, promover o intercâmbio de experiências políticas e estabelecer parcerias estratégicas, para o desenvolvimento econômico, turístico, social e cultural no RS. Bacchi permanece à frente do Parlamento até a próxima quinta-feira, quando o deputado Adolfo Brito (PP) deve retornar ao posto.

ALRS na FRINAPE

O presidente em exercício da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), representou o Legislativo estadual neste domingo no encerramento da 18ª edição da FRINAPE, em Erechim, considerada a maior feira multissetorial do Alto Uruguai. Em discurso no evento, o deputado destacou o potencial da força de trabalho gaúcha e nacional, pontuando que, o RS e o Brasil, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, podem se tornar uma importante força de trabalho que “alimentará o mundo”. Visando contribuir com o crescimento do evento e no aperfeiçoamento do espaço do Parque da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, o parlamentar indicou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a entidade, de modo a viabilizar a conclusão do pavimento da Arena Cultural e a construção de uma estrutura de cozinha no pavilhão II.

Violência Contra a Mulher, Não

O deputado Adão Pretto Filho (PT) participou neste domingo de uma ação de conscientização pelo fim da violência contra a mulher durante o intervalo do jogo entre Internacional e Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O parlamentar percorreu o campo do estádio com uma faixa estampando os dizeres “Violência Contra a Mulher, Não”, chamando a atenção do público para a importância do tema. O ato marcou o início dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, campanha global que iniciou oficialmente nesta segunda-feira. “Não basta denunciar: nós, homens, precisamos nos educar, rever nossas atitudes e combater essa cultura de violência. Essa luta é de todos e todas”, pontua Adão, coordenador da Frente Parlamentar de Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher na Assembleia.

Reconhecimento na Saúde

O deputado Aloísio Classmann, líder da bancada do União Brasil na Assembleia gaúcha, entregou nesta segunda-feira a Medalha da 56ª Legislatura para a diretora-geral do Hospital Vida e Saúde e presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS, Vanderli de Barros. Presente na sede da unidade hospitalar para a concessão da honraria, ao lado de autoridades do município de Santa Rosa, o parlamentar destacou o trabalho da homenageada na qualificação da assistência hospitalar. “É uma liderança exemplar, com dedicação incansável à saúde e ao bem-estar de nossa comunidade!”, pontuou Classmann.

Fraudes na autodeclaração

Integrando as agendas da Semana da Consciência Negra, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha promoveu na última semana uma audiência pública para debater as fraudes na autodeclaração racial e seus impactos no financiamento das campanhas eleitorais. O colegiado abordou pautas relacionadas ao funcionamento dos Comitês de Heteroidentificação, com pessoas habilitadas e com letramento racial, espaço legal para a efetiva aplicação das ações afirmativas e das políticas de cotas de cunho racial, assim como a necessidade de reserva de vagas para negros nas Casas Legislativas. A presidente do grupo, deputada Laura Sito, do PT, destacou que o questionamento da autodeclaração é recorrente nos processos eleitorais, uma vez que “a transformação da legislação tinha objetivo de impulsionar a representação negra no legislativo e de fato não deu resultados”.

