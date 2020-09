Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O chef Edu Guedes entra em contagem regressiva para deixar a programação da Rede TV!. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O chef Edu Guedes entra em contagem regressiva para deixar a programação da Rede TV!. Sexta-feira, 18, será o seu último dia, após cinco anos de casa.

Como passo seguinte e já conhecido, ele vai preparar sua estreia na Bandeirantes, ocupando a faixa das 9h às 11h da manhã, antecedendo o “Jogo Aberto” da Renata Fan.

Detalhe: o apresentador ainda não assinou contrato com a rede dos Saad, porém já está tudo certo.

E mais: de acordo com pessoas próximas ao Edu, ele não apresentará o programa diretamente dos estúdios da Band no Morumbi.

A ideia é montar toda a estrutura em uma base da Vila Mariana e gerar o “culinário” desse espaço. Quem viu, garante que o estúdio é de primeira linha e atende todas as necessidades da futura atração.

Resta aguardar, portanto, os anúncios de assinatura de contrato e estreia.

Ele chega à emissora com a difícil missão de elevar os índices do horário, que raramente passa de 1 ponto na GSP, e também ser forte comercialmente.

TV Tudo

Dois tempos

Antes de entrar na “Fazenda 12”, Lucas “Selfie” Maciel deixou tudo armado para a estreia do “Reality.doc” no YouTube. Trata-se de uma série documental sobre o universo dos realities shows e os preparativos para participar de um.

Lucas se dividiu entre narrador e ser “cobaia” dessa experiência.

Afinado

Finalizada a etapa de preparação, Babu Santana começa a gravar nesta semana suas primeiras cenas para “Salve-se Quem Puder”. Como informado, o ex-BBB será o policial Nanico e terá a função de proteger as testemunhas Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) da organização criminosa da qual Dominique (Guilhermina Guinle) faz parte.

Estreia

O canal Paramount estreia nesta segunda-feira, às 21h30, a primeira temporada de “For Life”, série que conta com o músico 50 Cent como produtor executivo. Narra a história de Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu.

Vem mais

Enquanto encarcerado, Wallace se torna advogado e trabalha na defesa de outras pessoas, enquanto se esforça para derrubar sua própria sentença.

Em tempo: a ABC renovou “For Life” para uma segunda temporada.

Sem chance

O formato “Famílias Frente a Frente”, produção da Endemol-Shine apresentado por Tiago Abravanel, não emplaca este ano no SBT uma nova temporada.

Aliás, para muitas emissoras, por causa dos estragos feitos pela Covid-19, “2020 já acabou”.

Agoniado

Pessoas próximas a Silvio Santos garantem que ele está agoniado. Não vê a hora de voltar a trabalhar no seu SBT. Mas que só fará isso quando surgir uma vacina.

É a condição para retomar sua rotina nos estúdios.

Assuntos

A equipe do “Simples Assim”, novo programa da Angélica na Globo, definiu os temas que serão abordados nos 12 episódios da primeira temporada.

O primeiro será “Curva da Felicidade”, seguido de “Família”, “Amor”, “Vaidade”, “Conexão”, “Diversidade”, “Trabalho”, “Superação”, “Música”, “Vocação”, “Solidariedade” e “Fé”. Estreia dia 10 de outubro.

Destino de Rachel

Uma pergunta bastante frequente nos bastidores do SBT, mas ainda sem resposta. “Qual será o próximo destino de Rachel Sheherazade?”. Na Band, comenta-se, já haveria uma resistência do comando de jornalismo.

Embolado

Os direitos do futebol meio que tumultuaram o ambiente entre Globo e SBT, a partir do campeonato carioca e agora com o acerto da Libertadores. Certamente haverá algum reflexo no relacionamento desses canais.

Reação

Para muitos, por exemplo, globais não deverão mais aparecer em programas como “Troféu Imprensa”. “Teleton”, vale conferir se terá alguma manifestação em lives ou vídeos gravados.

O tradicional programa, transmitido diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo, será em 6 e 7 de novembro – respeitando todas as medidas para evitar a propagação da Covid-19, diz a emissora.

Haja cuidados

A Globo não descuida um só momento nos protocolos de segurança das suas novelas.

Só como um desses tantos exemplos: até em uma cena, em que Flávia Alessandra tocava as mãos de Felipe Simas, houve a necessidade de efeito especial.

Provoca

Na próxima terça-feira às 22h15, o “#Provoca”, de Marcelo Tas, na TV Cultura, entrevista o cantor Nasi, que lançou recentemente um novo álbum com o “Ira”.

Durante a entrevista, o vocalista conta sobre momentos delicados e decisivos de sua vida, como o exato instante em que percebeu estar “no fundo do poço”, devido ao uso de drogas.

C’est fini

O “The Voice Kids” volta neste domingo à grade da Globo para completar sua quinta temporada. O primeiro episódio será especial, com os melhores momentos do programa, relembrando a trajetória das 24 vozes que continuam na competição e marcando oficialmente a retomada da competição.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Ricco