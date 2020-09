Colunistas Com “Pantanal”, Globo quer corrigir erro de 30 anos

Por Flávio Ricco | 14 de setembro de 2020

Benedito Ruy Barbosa é o autor de "Pantanal”. (Foto: João Miguel Júnior/Divulgação)

Sobre “Pantanal”, produzida na Manchete em 1990, foram muitos os embaraços até a novela ficar em pé. Um deus nos acuda. Primeiro que a Globo não quis. Ao reprovar a sinopse, houve quem, na sua direção, considerasse uma loucura: “como colocar mais de 50 ou 60 pessoas no meio do mato, por mais de 6 meses, para gravar uma novela?”.

Ao sair da Globo, por causa disso, o autor Benedito Ruy Barbosa enfrentou com a sua produção as mais diferentes dificuldades, especialmente na montagem do elenco, que foi formado inteiramente por atores desempregados.

E entre esses bastidores, a escolha de Lima Duarte para o papel de Zé Leôncio. Estava tudo acertado com ele: tempo de contrato, quanto ia receber e até algumas condições especiais. Mas na hora “h”, no momento de assinar, ele preferiu aceitar uma proposta do Boni.

Sem saída, Benedito apelou para Claudio Marzo, brigado com a Globo, ficar com os dois papéis, Zé Leôncio e Joventino, o Velho do Rio. Assustado, ele chegou a recusar, mas, colaborando com o autor, acabou aceitando e fez muito bem os dois personagens.

Em meio a tantas, “Pantanal” foi um grande sucesso. A Globo, além de pegar o Benedito de volta, acabou contratando todo o seu elenco. Inclusive o próprio Cláudio Marzo. E agora, 30 anos depois, vai passar por cima de um erro do passado. Sempre é tempo.

TV Tudo

Pontos de apoio

As negociações comerciais na TV sempre envolvem vários aspectos.

Por exemplo, no futebol da Globo, além das transmissões e chamadas chanceladas, ainda é assegurada aos seus clientes uma exposição bem significativa em outros espaços da programação.

E o SBT?

A compra da “Libertadores”, sem dúvida, foi uma iniciativa interessante do SBT. Balançou o mercado. Mas só isso, por enquanto, e só um jogo por semana é pouco. Fica mais difícil vender. A entrega deixa de ser compensadora.

Possibilidade

Consta a informação que existe no SBT o plano de um programa esportivo diário, projeto que a sua direção está desenvolvendo. Resta saber se isso já foi combinado com Silvio Santos.

Porta aberta

Existem boas chances de Michelle Trombelli, repórter demitida da Band na última semana, acertar com a CNN Brasil. Se a conversa ainda não começou, pode ter certeza que vai começar.

Homenagem

A Record está desenvolvendo um projeto grande para homenagear Gugu Liberato no primeiro aniversário do seu falecimento. A data exata será anunciada oportunamente. Um trabalho que vai envolver diversos programas, entre jornalismo e entretenimento. Gugu morreu no dia 21 de novembro do ano passado.

Façam as suas apostas

A direção da Rede TV espera definir agora, mais tardar até o final da semana, a nova apresentadora do “Rede TV News”. A escolha vai sair de um desses nomes: Carla Vilhena, Millena Machado, Rachel Sheherazade, Stella Gontijo e Analice Nicolau.

E outra

O jornalismo da Rede TV! transferiu para 23 de outubro o seu debate para a Prefeitura de São Paulo. Está certo também que a mediação será de Amanda Klein e Luís Ernesto Lacombe. O problema é como acomodar os tantos candidatos? Talvez o estúdio por um estádio, Morumbi, Pacaembu.

Futebol

Essa balançada no mercado também vai fazer a Globo se mexer um pouquinho mais. Sabe-se que, para o ano que vem, já existem planos de transmitir o brasileiro feminino de futebol, aos domingos, pela manhã.

Bate – Rebate

· Na teledramaturgia do SBT, a preocupação é muito grande com a falta de informações…

· … Continua tudo parado e ninguém sabe o que vai acontecer. Qual o futuro do departamento?…

· … Se, por causa das crianças, não pode voltar, porque não pensar em algo para o público adulto…

· … Bateu o desespero. Muita gente com medo de ser demitida.

· Com a transmissão da “Libertadores” na quarta-feira, a partir das 21h30, o “Programa do Ratinho” irá das 23h15 à 0h45…

· … Na sequência, o “The Noite” com Danilo Gentili.

· Warley Santana está comemorando o terceiro aniversário do “Tá certo?”, programa da TV Cultura…

· … Cultura que terá o Boni, hoje, no “Roda Viva”..

C´est fini

Tudo muito tranquilo entre William Waack e a CNN Brasil.

Mas tem algo incomodando, sim, o âncora do “Jornal da CNN”. Aliás, incomodando muito!

O William não aguenta mais “ficar trancado em casa”. Por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, desde o início tem apresentado o jornal diretamente de sua casa.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

