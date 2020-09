Colunistas Só Bolsonaro

Por Leandro Mazzini | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Primeiro resultado do calvário judicial-policial da gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio de Janeiro: o PRTB vai sair da base do prefeito. O que parece apenas um movimento simples do partido ‘nanico’, evidencia entre portas algo mais preocupante para o alcaide. O distanciamento do Palácio do Planalto. Crivella não contará com o apoio formal do (bem na praça) vice-presidente Hamilton Mourão na sua campanha. Só com os afagos, discretos, do presidente Jair Bolsonaro. Que até agora não se manifestou – e nem vai – sobre os problemas do neoaliado na sua terra natal.

Pé na estrada

Ciro Nogueira, senador e presidente do Progressistas, percorre o interior do seu Piauí avisando que rompeu com o Governo petista de Wellington Dias, após anos de apoio a Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Mas..

.. cauteloso, Ciro Nogueira não crava ainda que se aproximou fortemente do Governo de Jair Bolsonaro.

‘Gourmetizou’

Marta Suplicy, a histórica petista que ascendeu a vários cargos na cola de Lula da Silva, filiou-se ao PSDB. Mira o Governo de São Paulo ou o retorno ao Senado em 2022.

Há vaga

Celso Russomano (Republicanos), nome que larga sempre forte na disputa em São Paulo, mas perde fôlego na corrida, está atrás de um vice. Ningúem topou ainda.

Perde a Esquerda

Com Guilherme Boulos em ascensão em São Paulo – pode ofuscar o PT nesta eleição – o PSOL perdeu uma oportunidade única de ter candidatos fortes nas duas maiores capitais do Brasil e marcar posição. Rifado no próprio partido, o deputado federal Marcelo Freixo, maior nome da esquerda no Rio de Janeiro, não vai disputar a pleito.

Fim do frevo

A candidatura do federal Túlio Gadelha morreu na praia de Boa Viagem, no Recife. Sem ter a certeza de que seria candidato do PDT à Prefeitura, fez tudo errado. Desistiu, e indicou o enfermeiro e crítico do PSB Rodrigo Patriota para ser vice na chapa de João Campos. Irritou os socialistas, que não aceitaram o nome. Entrou na linha o presidente do PDT, Carlos Lupi, e avisou que encontrará solução que agrade a todos.

Sedex zero

Nada resolvido numa audiência de tentativa de acordo na Justiça do Trabalho. Os Correios continuarão em greve por tempo indeterminado.

Pantanal em risco

O Pantanal sofre com os maiores incêndios de toda a História do bioma, muito disso por causa da seca. Segundo o INPE, a quantidade de focos nos oito primeiros meses de 2020 equivale ao total dos seis anos anteriores somados.

Imóvei$

Na esteira da retomada do mercado e com o setor aquecido, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, surpreendeu na live do feirão imobiliário Expo Online Wimoveis e ADEMI-DF. Na contramão dos concorrentes, vai oferecer a menor taxa da praça (6,29% + TR) para quem comprar durante a feira virtual. Com seis meses de carência.

Chapa quente 2

Mais da briga judicial entre a Mini Kalzone, piorneira no setor, e a Calzoon, que cresceu forte nos últimos anos e alvo de ação judicial por plágio. A Calzoon alega que tem sua marca registrada no INPI desde 2015 e que a concorrente, que move a ação, tenta desde 2017 a nulidade do registro.

Cardápio extra

Alega ainda que a Mini Kalzone infringiu regras da Associação Brasileira de Franchising ao enviar, para os franqueados da Calzoon, notícias sobre o processo. A Mini Kalzone conseguiu liminar que barrou a abertura de novas lojas da concorrente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas