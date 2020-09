Colunistas Governo Milionário

Por Leandro Mazzini | 15 de setembro de 2020

O setor de energia é questão de soberania para o Palácio do Planalto. (Foto: Anderson Riedel/PR)

Enquanto agoniza no Congresso Nacional, novamente, – após anos de tentativa – a legalização de bingos e cassinos no Brasil, a Caixa segue monopolizando o mercado, sem concorrentes na praça, e lança mais um jogo de loteria. Vem aí a ‘Milionária’. Uma modalidade mais difícil, mas com prêmios de dezenas ou centenas de milhões todo mês, a exemplo dos concursos especiais. O lançamento será no primeiro semestre de 2021.

Proa

Engana-se que o processo está apenas na tramitação no Congresso Nacional. O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, tem tido peso, voz e caneta na nova Lei do Gás. O setor de energia é questão de soberania para o Palácio do Planalto.

Vá entender

Uma pequeníssima amostra de que aquela verticalização de coligações proposta pelo TSE anos atrás nunca daria certo. Em Palmeira dos Índios (AL), O candidato do PSB – rival do Governo federal – é o bolsonarista Júlio Cezar. Não bastasse, ele tem o apoio do PT, inimaginável num cenário em Brasília.

Começaram os jogos

Em Campo Grande (MS), o vereador Vinicius Siqueira, que trabalhou meses para sua pré-candidatura com apoio do deputado Loester Trutis, ficou no sonho. O deputado oficializou sua própria candidatura no sábado, surpreendendo o aliado edil.

Tropa do paletó

Um grupo de advogados cobra o afastamento do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A revelação da CNN Brasil de que ele teria ganhado R$ 120 mil em caixa 2 de Orlando Diniz, delator ex-presidente da Fecomércio, jogou uma água fria no seu discurso contra a operação da PF que cercou advogados suspeitos de tráfico de influência.

Script judicial

Santa Cruz rechaça “com veemência as ilações mentirosas dessa delação fantasiosa”, diz em nota. Aponta vendeta e retaliação de Diniz pelo fato de a OAB cobrar no TCU o reembolso de R$ 58 milhões aos cofres do SESC e SENAC.

Aliás…

… O semblante pálido de Santa Cruz ao discursar na posse do ministro Luiz Fux, no STF, no dia seguinte às revelações, mostra a tensão do cenário.

Mourão-Levy

O PTB vai ter um vice do PRTB, partido do vice-presidente Gal. Mourão, em Florianópolis; em contrapartida, o PRTB encabeçará chapa com PTB na vice em Natal (RN). As articulações do partido comandado por Levy Fidélix Brasil adentro podem fazer a legenda nanica crescer consideravelmente em tamanho para 2021.

Na foto

O Gal. Mourão gravou vídeos de apoio, e tirou fotos com dezenas de candidatos do PRTB semana passada em Brasília.

Saladão

Os partidos pegam fogo no Recife. O PSOL indicou seu presidente para a vice de Marília Arraes (PT) e já rachou. O PT também tem muitos conflitos na base que queria coligação com o PSB. Já Isabela de Roldão foi empurrada pelo PDT nacional para vice de João Campos (PSB). O tucano Daniel Coelho desistiu da disputa.

Vice de ouro

Os candidatos e prefeitos à reeleição das cidades de Jaboatão, André Ferreira ( PL ); de Caruaru, Raquel Lyra ( PSDB ), e de Petrolina, Miguel Coelho ( MDB ) ainda não escolheram os seus vices da chapa e o prazo se encerra no dia 16. Se eleitos, vão mirar o Governo de Pernambuco em 2022, e os vices assumirão a vaga.

