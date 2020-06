Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 18 de junho de 2020

Rodrigo Faro apresenta mais uma edição inédita do quadro “Dança Gatinho” no seu programa do próximo domingo, a partir das 15h15, na Record. (Foto: Antonio Chahestian/Record TV)

O programa do Bial, na Globo, voltou ao ar, remotamente, melhor do que foi até o ano passado. Da mesma forma, na Record e também improvisando, Rodrigo Faro passou a gravar o quadro “Vai Dar Namoro” e o SBT criou a “plateia virtual”, entre outras iniciativas possíveis ou das mais apropriadas para esses tempos de recolhimento.

Diante das dificuldades que estamos vivendo, o uso da internet passou a ser aceito sem restrições, até porque ainda não tem como ser de outra maneira.

Só que a verdadeira televisão exige uma maior qualidade na elaboração e transmissão dos seus conteúdos, sem imagem frisada ou outras deficiências.

Vai chegar a hora, quando tudo isso passar, que a volta da boa luz ou de uma melhor captação de áudio, os cortes de câmera, que já deixam saudades, ou a maior criatividade nas produções e edições serão novamente exigidas.

É bom que todas as emissoras, desde já, comecem a se preparar para o retorno do antigo normal.

TV Tudo

Atrás de um nome

A direção de jornalismo da Rede TV!, por aí se entenda Franz Vacek, ainda não definiu a substituta de Mariana Godoy na bancada do “Rede TV News”.

A certeza é que será alguém de fora e essa busca, inclusive, já existe.

Areia movediça

Parte do casting da Band se sentiu traída com a contratação de Mariana Godoy.

Reclamam que além do corte no salário, muitos estão sendo obrigados a apresentar programas nas rádios e TV a cabo sem nenhuma compensação. Aumentou o trabalho e o dinheiro diminuiu, concluem.

Pacote de mudanças

Independentemente de tudo, a direção da Band tem definido que em agosto serão realizadas importantes alterações na grade e em alguns programas.

A situação de cada um, até lá, será cuidadosamente analisada.

Confirmado na fila

A dramaturgia da Globo dá a certeza que uma adaptação de “Vanity Fair”, de William Makepeace Thackeray, escrita por Gilberto Braga, está assegurada na fila de novelas das 18h.

Serão 100 capítulos, mas a produção está parada como todas as outras.

Homenagem

Rodrigo Faro apresenta mais uma edição inédita do quadro “Dança Gatinho” no seu programa do próximo domingo, a partir das 15h15, na Record.

Faro vai homenagear a dupla “Sandy & Junior”. Ele, de Sandy, enquanto o assistente de palco Pirulito encarna o Junior.

Volta ensaiada

Donny De Nuccio jura de pés juntos que não tem nada encaminhado com nenhuma TV até agora.

Sobre possível interesse da CNN Brasil, diz que prefere “não comentar conversas em andamento, convites e negociações com emissoras”. E que, data hoje, tem todas as atenções voltadas para as suas empresas.

Reformas

O prédio que abriga a sede do SBT, no bairro de São Cristóvão, Rio, tem passado por obras. Isso só reforça a informação que a mudança para o Edifício Charles de Gaulle, perto do aeroporto Santos Dumont, vai demorar.

Ou, talvez, nem aconteça mais.

E atenção

A Globo vai reexibir a série “Tapas & Beijos”, a partir do final de julho, até meados do mês de outubro. Fernanda Torres e Andréa Beltrão encabeçam o elenco.

Todas as quintas-feiras, na segunda linha de shows.

Cena marcante

Vai ao ar nesta sexta-feira, em “Êta Mundo Bom!”, na Globo, a cena em que Candinho (Sergio Guizé) encontra sua mãe Anastácia (Eliane Giardini).

Foi a grande virada da novela em sua primeira exibição.

Fazenda 12

Já está decidido, para a próxima edição de “A Fazenda”, que serão 20 participantes confinados, e não 16 como alguns veículos têm divulgado. Haverá também um número maior de stand-by, celebridades que ficarão no modo espera: desta vez serão quatro, em vez de dois como das outras vezes.

Dos 20 que ficarão confinados, a Record já recebeu os contratos assinados de 11. Os 9 restantes ainda não entregaram por conta de documentações.

C´est fini

Em uma ação global, o canal Smithsonian vai exibir nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, 10 horas de programação composta por documentários premiados que registram momentos marcantes da luta contra o racismo e a intolerância.

Dentre os destaques, “Green Book: Guia para a Liberdade”, às 14h; “Lost Tapes: Malcolm X”, às 16h, e “Tariq Ali e Malcolm X: O Encontro”, às 17h.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

