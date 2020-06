Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 19 de junho de 2020

Bárbara França vive Fernanda, personagem que abraça causas humanitárias, em “Amor Sem Igual”. (Foto: Blad Meneghel)

Em conversas com a Casablanca, a Record prepara a volta das gravações de “Amor Sem Igual” para agosto. Os atores, nesses próximos dias, serão chamados e informados de todos os protocolos, um conjunto de ações que visa a tranquilidade e bem-estar de todos.

Proprietários de locações, como o sítio do personagem Miguel (Rafael Sardão), Universidade, Delegacia e outras, já foram procurados para saber de algum impedimento. Não havendo, a data será mantida. Falta um mês de trabalhos para encerrar as gravações.

Sobre “Gênesis”, ainda nada foi fixado. A novela tem muitas externas para completar a etapa do Marrocos e para isso será necessária uma autorização do governo marroquino. Por aqui, a Casablanca está trabalhando nos efeitos especiais da Criação, da Batalha no Céu com Lúcifer sendo lançado na Terra, da Torre de Babel, da Arca de Noé e o Dilúvio.

Assim como a dramaturgia, outros setores da Record estão no aguardo dos protocolos, para o retorno das atividades.

TV Tudo

Apertem os cintos

A empresa Rio Motorsports, que sempre se apresentou entre as principais interessadas na compra do Fox Sports, entrou na Justiça com pedido de impugnação da fusão com a ESPN.

A alegação é que a Disney, ao não fornecer todos os dados, atrasou e comprometeu o processo de venda. Caso será analisado.

Apresentação

A Rio Motorsports venceu a licitação para a construção do autódromo do Rio de Janeiro e adquiriu direitos de transmissão da MotoGP no Brasil, a partir deste ano, além de ser responsável pela sua realização a partir de 2022.

A direção da empresa, diante dessas iniciativas, também se interessou em ingressar no campo da mídia esportiva, através do Fox Sports.

Gato no telhado

Existem comentários muito fortes sobre o lançamento de um novo produto do jornalismo do SBT, “SBT News”, em agosto. Que um estúdio especial em Brasília será preparado para isso.

Consultada, a sua direção, em São Paulo, não confirma. Mas…

Noturnos

O Canal Brasil conseguiu concluir as gravações, grande parte delas em Santos, da série “Noturnos”, em parceria com a produtora A Fábrica.

E já projeta a sua exibição para o próximo semestre.

Detalhe

A série “Noturnos” tem adaptações de poemas e contos curtos de Vinicius de Moraes num gênero surpreendente: o terror.

E o elenco reúne nomes como Marjorie Estiano, Andrea Marquee, Ícaro Silva, Rafael Losso e Vaneza Oliveira.

A dúvida

A informação continua sendo a mesma: só a partir de segunda-feira, cumprindo um prazo combinado com a Rede TV!, Mariana Godoy deverá anunciar seu próximo passo.

É certo também que será na Band, no jornalismo ou na apresentação do “Aqui na Band”.

Ainda não

A propósito, o novo organograma do Grupo Bandeirantes deve sair nos próximos dias.

O trabalho, realizado pelo vice André Aguera, já está nas mãos do dono Johnny Saad para aprovação final.

Ponto 1

O Multishow está cravando para 5 de julho a estreia do “Se Sobreviver, Case”.

Um reality show. Quatro casais ficam isolados, sem roupa, na Mata Atlântica, para descobrir se estão prontos para o casamento. Os participantes passam por provas de resistência amorosa e emocional.

Ponto 2

A confirmação desta estreia passa a certeza de uma vitória do Multishow sobre o Discovery, dono do “Largados e Pelados”.

Nos bastidores havia uma briga em torno de semelhanças nos dois formatos.

Movimentos

Na Record também já existem estudos de um novo programa para Sabrina Sato depois do “Made in Japão”, que terá final, ao vivo, no dia 27.

Paralelamente, Sabrina toca seus trabalhos nas redes sociais, como o “Cada um no seu banheiro”.

Estreia

Acontece nesta sexta-feira a estreia da segunda temporada da série “Coisa Mais Linda” na Netflix.

Elenco liderado por Maria Casadevall, Mel Lisboa e Pathy Dejesus.

C´est fini

Silvio Santos, em casa, está deixando o SBT completamente maluco, com as suas seguidas ordens de mudanças na programação.

Pior que a maioria delas sempre com resultados muito ruins e em todas com o “Triturando” no meio. A “penúltima” é a reexibição do programa em sequência na madrugada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

