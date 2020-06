Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 23 de junho de 2020

Deborah Secco em cena de “Salve-se Quem Puder”. (Foto: João Miguel Junior)

A Globo concluiu sexta-feira, em reunião por videoconferência, o processo de protocolos de segurança para os atores de suas novelas, as que serão retomadas no segundo semestre. Depois de “Amor de Mãe”, o último encontro, semana passada, foi com o elenco de “Salve-se Quem Puder”.

Durante mais de uma hora, executivos de três áreas – Silvio de Abreu – Dramaturgia; Ricardo Waddington – Produção, e Monica Albuquerque – Desenvolvimento Artístico, além de um especialista em segurança, explicaram detalhadamente como serão os procedimentos.

Cuidados que os atores vão começar ainda em casa, onde receberão os figurinos e cada um ficará responsável por sua maquiagem. Também foram passadas orientações sobre o uso do transporte, distanciamento e áreas delimitadas durante as gravações. Haverá também, no item “Zonas de Segurança”, um trabalho para evitar que, se alguém testar positivo, a doença não se espalhe para o elenco.

E todos serão obrigados a medir a temperatura ao passar pela portaria. O reinício dos trabalhos está previsto para os dias 27 e 28 de julho.

TV Tudo

Tem mais

Ainda sobre as orientações da Globo aos atores, cada um deverá levar sua própria alimentação – marmita mesmo.

E os atores do grupo de risco da doença, nesse primeiro momento, continuarão afastados dos estúdios.

Estreia marcada

Está confirmada para 5 de julho a estreia de Carolina Ferraz na apresentação do “Domingo Espetacular” da Record, formando dupla com Eduardo Ribeiro.

Até lá ela irá realizar um trabalho de integração.

O detalhe

No mesmo 5 de julho, o “Domingo Espetacular” vai lançar um novo pacote gráfico e passará também a se valer do recurso da realidade aumentada.

Aplicativo que expande as suas possibilidades de produção.

Tem jeito?

A cada dia se agrava mais a crise da TV paga, com seguidas quedas no número de assinantes.

Mas o pouco caso é o mesmo de sempre: domingo, 17h10, o FX exibiu “Bem-Vindo à Selva”. Às 18h10, o canal AXN colocou no ar o mesmo filme.

Um acerto

A Band não tem em seu acervo o vôlei Brasil versus URSS, disputado no Maracanã, em 1983.

Na época, Luciano do Valle estava na Record. Foi uma transmissão ao vivo e com quase 100 mil pessoas no estádio.

Showrunner

Cauã Reymond pretende contar com Afonso Poyart, que foi seu diretor em “Ilha de Ferro”, na produção de uma série de TV.

Um trabalho que vai marcar a estreia do Cauã como “showrunner”: criador do programa, responsável por convidar equipe de direção, roteiristas e integrantes da produção.

Bola em jogo

Este novo projeto do Cauã vai abordar os bastidores do mundo do futebol – jogadores, agentes, contratos…, e já está fechado com a Globoplay.

Será a sua segunda experiência como produtor. A primeira foi no filme “Pedro”, com lançamento em 2021.

Retomada

Record também já tem definida para 4 de julho a volta do programa “Esporte Fantástico”, que teve a sua exibição suspensa por causa da pandemia.

Apresentação de Mylena Ciribelli.

Homenagem

TV Globo, Multishow e Globoplay exibirão sábado o “Global Goal: Unite For Our Future – The Concert”, festival on-line de música e conscientização com Lady Gaga, Justin Bieber e Coldplay, entre outros.

O encontro também vai homenagear cientistas, profissionais da saúde, ativistas e organizações que estão desenvolvendo e distribuindo testes, tratamentos e vacinas no combate à pandemia.

C´est fini

O CEO José Roberto Maciel, em comunicado enviado aos funcionários do SBT, abordou os preparativos para a volta deles ao trabalho.

“…Creio que começa a ser possível falar sobre retomada de atividades presenciais, mas de forma gradual e cautelosa. Nossas produções e áreas de apoio devem retornar aos poucos, como já vem acontecendo…”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

