Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 26 de junho de 2020

Mariana Ximenes, Selton Mello e Letícia Sabatella em “Nos Tempos do Imperador”. (Foto: João Miguel Junior)

Novelas de época, desde sempre, exigem cuidados redobrados dos seus realizadores.

São muitos os detalhes que necessariamente devem ser levados em conta, daí o trabalho a mais que Globo e Record terão que observar no retorno das produções de “Nos Tempos do Imperador” e “Gênesis”, respectivamente.

Não tem como ser diferente, ainda mais no atual momento, diante da exigência de tantos protocolos.

No caso das duas, são produções que naturalmente solicitam a participação de um número muito maior de pessoas, entre bastidor, elenco e figuração, além de detalhes como figurinos, maquiagem, adereços etc.

Este é um risco que, na medida do possível, terá que ser evitado, daí a preocupação tanto de Globo quanto de Record em seus planejamentos priorizar a volta das produções atuais, como são os casos de “Amor de Mãe”, “Salve-se Quem Puder” e “Amor Sem Igual”.

Entenda-se como medida lógica e natural.

Por enquanto

O SBT, oficialmente, ainda não anuncia até quando seguirá a exibição de “Poliana”.

Pela ordem natural de gravações será no próximo dia 7 e fim.

Mas tem um porém

O martelo, em relação a “Poliana”, só não bateu ainda, porque existe o desejo de esticar sua exibição até o dia 10, com o “santo edite” se encarregando disso.

De qualquer forma, em sua última semana, será levada ao ar simultaneamente com o início de “Chiquititas”.

Tudo pronto

A GGP, do Gugu Liberato, já está pronta para receber as gravações do “Top Chef”, que agora serão retomadas.

Tanto assim que, neste sábado, o “Made in Japão”, da Sabrina Sato, que foi inteiramente realizado lá, será apresentado, ao vivo, dos estúdios da Record.

Vale destacar

A estreia da segunda temporada do “Top Chef” está confirmada para 15 de julho, com exibição às quartas-feiras, 22h30.

É um conteúdo que, além da cozinha, também tem confinamento e serão 14 chefs profissionais disputando o prêmio de 300 mil reais.

Bom avisar

Data hoje, não existe nada acertado entre Band e Tom Cavalcante.

De fato houve um começo de conversa, mas isso no final do ano passado, que não apresentou progresso nenhum nos últimos tempos. E isto, segundo o próprio Tom, e de acordo também com diretor Antonio Zimmerle, que vinha conversando com ele.

Tem isso

Dia desses, por aqui, foi comentado o exagero de cores, luzes e figurinos na CNN Brasil.

Quem trabalha com a informação, e por aí se incluem também alguns apresentadores, deve saber que a grande estrela sempre é a notícia. Nada deve chamar mais atenção do que ela.

Problema de espaço

Com a unificação das mídias, a redação da Band ficou pequena para acomodar a todos.

Os pontos de trabalho estão muito próximos um dos outros, menos de um metro. Nesses tempos de agora chega a ser um risco.

Combinado assim

No SBT já existe a decisão que, em agosto, metade do mês, vai estrear nova temporada do “Bake Off Cereja do Bolo”.

Será exibido nas noites de sábado, faixa das 21h30.

E o detalhe

“Bake Off Cereja” vai ocupar o lugar do “Esquadrão da Moda”, que deixará de ser exibido.

Mas continuará sendo gravado, para voltar com temporada inédita no começo de 2021.

C´est fini

Após a coluna antecipar a entrada de Fernanda Gentil no “Encontro”, para as férias da Fátima em julho, o site oficial da Globo também abordou o assunto.

E chamou atenção o trecho “enquanto o ‘Se Joga’ não volta ao ar”. Portanto, há esperanças para o programa das tardes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

