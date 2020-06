Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 25 de junho de 2020

Juan Alba aguarda a retomada de gravações de “Amor Sem Igual” para voltar a viver o vilão Ramiro. (Foto: Ângelo Pastorello)

A Record já tem estabelecida a ordem de estreia dos seus realities shows, a partir do “Top Chef”, com Felipe Bronze, no dia 15 de julho.

Em agosto, na segunda quinzena, ou primeira de setembro, começa “A Fazenda”, em sua 12ª edição, desta vez com 20 participantes, a grande maioria deles já com contrato assinado e apenas alguns poucos ainda dependendo de documentação.

Por último, em abril de 2021, uma nova temporada do “Power Couple”, a quinta, possivelmente com Adriane Galisteu em sua apresentação.

Vale lembrar que Adriane teve na Record, entre os anos 2000 e 2004, um dos seus melhores momentos na televisão, com o programa “É Show”, que só saiu do ar porque na ocasião ela resolveu aceitar a um chamado do SBT.

Agora é quase certeza a sua volta.

TV Tudo

Formato musical

Juan Alba aguarda a retomada de gravações de “Amor Sem Igual” para voltar a viver o vilão Ramiro. E, nessa espera, ele revela o desejo de substituir Gugu Liberato no comando do programa “Canta Comigo”.

Vale lembrar que Juan é também cantor, possui uma banda de jazz e já participou de várias peças musicais.

Paz e amor

Luciana Gimenez, segundo as pessoas que trabalham com ela na Rede TV!, está numa fase da vida das mais auspiciosas.

E isso, dizem, tem muito a ver com o seu lado pessoal, firme e forte com o novo namorado, Dado Buffara.

Contrato assinado

O SBT fechou com a Discovery as novas temporadas do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, “Celebridades” e “Cereja do Bolo”.

Formatos da BBC. Gravações a partir de julho.

Revezamento

Fernanda Gentil e Patrícia Poeta irão cobrir as férias de Fátima Bernardes, em julho, no “Encontro” da Globo. Metade cada uma.

E as duas com André Curvelo.

Galopando

A Rede Brasil não deu descanso ao cavalinho sem pata.

O programa ou quiz, com as mesmas características de sempre, continua todas as tardes das 14h às 17h. Três horas direto. A sua apresentadora, tentando segurar o suspense, é sempre um caso à parte.

Espera um pouco

A Globo deu um tempo na escalação de “Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo, na fila das 21h. Por enquanto, só os protagonistas – Cauã Reymond, Alinne Moraes e Andreia Horta têm participações garantidas.

Na melhor das hipóteses essa é uma estreia que só deve acontecer em meados de 2021.

Escala organizada

Na Record já existe a decisão que o “Fala Brasil”, de sábado, muito em breve dará origem a um novo produto do jornalismo.

E que terá apresentação de Thalita Oliveira e Carla Cecato.

Trabalho andando

Sob os cuidados de Luiz Alberto Weber, novo diretor de Brasília, o novo projeto de jornalismo do SBT, “SBT News”, começa a ganhar velocidade.

Equipe sendo montada. O início de atividades está mantido para agosto.

Lição que fica

Todo esse problema que ainda vivemos com a pandemia, os seus efeitos principalmente, demonstraram para todas as TVs a indispensabilidade do jornalismo.

E a sua força comercial num momento como o de agora. Não por acaso o SBT agora pensar em novos conteúdos.

C´est fini

Wilson Simonal ganha homenagem, hoje, dia dos 20 anos de sua morte, com uma regravação de “Correnteza”, sucesso de 1968.

Simoninha nos vocais e o compositor da obra, Antonio Adolfo, ao piano. Lançamento nas plataformas digitais.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

