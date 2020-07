Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 7 de julho de 2020

“Top Chef Brasil”, do Felipe Bronze, estreia segunda temporada, dia 15, na Record, com quatro cotas vendidas. (Foto: Antonio Chahestian)

A dramaturgia do SBT, nesta última segunda-feira, completou 14 anos sob a direção de Iris Abravanel, um trabalho que ela considera “vitorioso pela determinação, coragem e ousadia colocadas em prática”.

Já no desempenho das funções, em 2008, estreou “Revelação”, a sua primeira novela, com a supervisão de texto de Yves Dumond, “nome artístico” do jornalista Durval Monteiro.

Depois vieram “Vende-se Um Véu de Noiva” (2009), “Corações Feridos” (2012), no mesmo ano “Carrossel”, “Chiquititas” (2013), “Cúmplices de um Resgate”

(2015), “Carinha de Anjo” (2016) e “Aventuras de Poliana”, em cartaz, além da série “Patrulha Salvadora” em 2018.

“Todos os dias há a chance de recomeçar. Não importa a idade ou os desafios” – com este pensamento Iris comanda a sua equipe de autores, que agora trabalha na preparação da segunda parte de “Poliana”, com estreia prevista para o começo do ano que vem.

Registrado

A marca “Olho Por Olho”, já utilizada pela extinta TV Manchete, foi mesmo registrada pela Globo e deverá ser utilizada como título da próxima novela de João Emanuel Carneiro, faixa das 21h, ainda sem previsão de estreia.

Letícia Colin, como uma deficiente visual, e Glória Pires serão as protagonistas.

Tudo a ver

O clima nos corredores da Band é de preocupação. Depois de Douglas Santucci, do jornalismo, que testou positivo para o novo coronavírus, dois outros casos se confirmaram no “MasterChef”.

As gravações do programa, paralisadas na semana passada, foram reiniciadas ontem.

Sob cuidados

Valer destacar que a Endemol, responsável pelo “MasterChef”, para tornar possível esse reinício dos trabalhos, bancou os testes de toda a turma do programa. Até aí, perfeito.

Porém, a Band não se preocupou em fazer o mesmo com o pessoal do “Melhor da Tarde”, apesar da proximidade, física, entre as duas produções.

Na espera

Para todos os efeitos, a dramaturgia da Globo, por enquanto, está mantendo o retorno de gravações de “Amor de Mãe” para o próximo dia 27.

Produção e elenco trabalham com esta data, porém, tudo ainda vai depender da retração ou não dos casos da pandemia até lá.

Da mesma forma

Também já existem estudos para que os programas “Domingão do Faustão” e “Altas Horas” voltem a ser gravados nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

Ambos, no entanto, com mudanças e cuidados. Plateia, por exemplo, de jeito nenhum.

Parceiros

“Top Chef Brasil”, do Felipe Bronze, estreia segunda temporada, dia 15, na Record, com quatro cotas vendidas.

Lactalis, Sadia, Santander e Unilever são os parceiros. Importante lembrar que o Santander e Lactalis também estiveram na primeira temporada.

Direitos

Atores de “Explode Coração”, novela de Glória Perez, em destaque no Globoplay, tentaram saber da Globo quando poderão receber os seus “direitos”.

A resposta é que o assunto ainda está em análise, porque, em 1995, ano da sua produção, os contratos envolviam apenas a TV.

Vai daí que…

Agora, com “Explode Coração” no streaming, os atores entendem que devem receber como reexibição.

Procurada para comentar o assunto, a Globo não respondeu até o fechamento.

Produto novo

Nesta quarta-feira, Ticiane Pinheiro, Sabrina Sato e Mônica Carvalho estreiam a web série “Chá das Três”, com exibições no R7 e YouTube.

São seis episódios, um por semana, destacando assuntos como autocuidado, relacionamento, alimentação, filhos, atividade física e como elaborar um “plano b” de vida pós- pandemia.

C´est fini

Daniel Adjuto, repórter e apresentador, foi procurado por Luiz Alberto Weber, diretor de jornalismo do SBT em Brasília.

Mas a conversa não prosperou. Adjuto segue na CNN Brasil.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

