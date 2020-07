Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cantora Anitta vai participar da série "Eleitas - Mulheres na Política". (Foto: Divulgação)

Para gravar os seus últimos 40 capítulos, a volta de “Amor Sem Igual” aos estúdios da Record já está definida para o dia 10 de agosto.

Os protocolos de segurança estão sendo negociados com várias entidades do Rio de Janeiro, entre elas, o Sindicato da Indústria Audiovisual, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e Audiovisual, Federação das Indústrias e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Entre os cuidados a serem observados já foi estabelecido que serão no máximo 30 pessoas no set, entre elas alguém da área da saúde; todos serão testados, higienizados e sanitizados (ambientes), antes e depois das gravações; além de obrigações que serão indispensáveis para o uso de figurinos e maquiagem.

Diante desta série de cuidados, não está sendo possível estimar o tempo que será necessário, mas já existe a certeza que terá uma duração muito maior do que foi no passado.

A partir da volta de “Amor sem Igual”, a Record irá retomar o planejamento de “Gênesis”, que tem uma produção ainda mais cuidadosa.

TV Tudo

Negócios

Sobre direitos, a Fórmula 1 não é a única questão da Globo, cujo contrato, quase certeza, não será renovado.

NBA e os torneios de tênis também terão as suas situações cuidadosamente analisadas. A crise e a altura do dólar jogam contra.

Na outra ponta

Quanto a Série B do campeonato brasileiro na TV aberta, nenhuma novidade no caso.

Diante da imposição da Globo em não permitir transmissão dos jogos do Cruzeiro, a Band preferiu desistir. E parou por aí.

Mercado

O SBT fechou dois acordos com o Facebook para o fornecimento de conteúdos exclusivos, por demanda e prazo.

Um, já em prática, para o departamento de jornalismo, e outro da linha de shows.

Detalhe

O Facebook tem desenvolvido diversos trabalhos, que visam diminuir a sua distância para o YouTube no segmento de vídeos.

O acordo com o SBT tem este objetivo.

Em aberto

O elenco do “Fora de Hora” ainda não tem qualquer informação sobre uma segunda temporada do programa, uma criação de Marcius Melhem, que em março pediu afastamento de quatros meses da área de humor por questões pessoais.

Aliás, Melhem deve definir sua situação na Globo, neste ou no próximo mês.

Autora

A propósito do “Fora de Hora”, Renata Gaspar, que dividia a apresentação com Paulo Vieira, está aproveitando o período de isolamento para, entre outras coisas, escrever uma série.

Não se sabe ainda se o projeto será oferecido para o Grupo Globo.

Live do Ratinho

O SBT entrou no meio e também participa da organização da live do Ratinho, confirmada para o próximo dia 31.

Como principais atrações, Leonardo e o Raça Negra, com exibição, ao vivo, no programa dele.

Anitta

Nesta terça-feira estreia no canal do YouTube do “Quebrando o Tabu” a série “Eleitas – Mulheres na Política”, feita pela Marinha Farinha Filmes.

A produção, que mostra a urgência da presença de mulheres em espaços de poder, conta com participação da cantora Anitta e apresentação da cientista social Beatriz Pedreira. O trabalho foi realizado de forma totalmente on-line.

Programação

A reprise de “Floribella”, com Juliana Silveira, tem estreia na Band prevista para dia 15 de setembro, uma terça-feira.

É a substituta de “Ouro Verde”.

Inusitado

Pouca gente sabe, mas a ideia de produzir a série “O Anjo de Hamburgo” surgiu há pouco mais de três anos e de maneira surpreendente.

O diretor Jayme Monjardim, acredite, estava num velório, quando um desconhecido se aproximou dele e disse que tinha uma “história incrível”.

C´est fini

Contabilizando saída repentina de atores e adequação a protocolos de seguranças, os autores Daniel Ortiz e Manuela Dias já refizeram cinco vezes vários capítulos da próxima temporada das novelas “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”. Além disso, um trabalho extra: acalmar os ânimos do elenco, ansioso pela retomada de gravações.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Ricco