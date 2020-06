Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 4 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Joana Treptow e Paloma Tocci estarão na nova grade do BandNews TV. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quase três meses depois da estreia da CNN Brasil, o BandNews, canal de notícias do Grupo Band, se prepara para apresentar ao assinante sua nova programação. Trata-se de um trabalho que vai ao encontro do momento que a empresa atravessa: de integração com rádios e TV aberta, movimentando os seus principais talentos e executivos. A estreia deverá acontecer ainda este mês e a programação ficou definida assim:

– 06h00 às 08h00 – Paula Valdez e Joao Paulo Vergueiro;

– 08h00 às 09h00 – Patrícia Rocha e Marina Machado;

– 09h00 às 10h00 – Patrícia Rocha e Márcio Campos;

– 10h00 às 11h00 – Fabiana Panachão e Sheila Magalhães;

– 11h00 às 12h00 – Fabiana Panachão e Pedro Campos;

– 12h00 às 14h00 – Nelson Gomes e Thais Dias;

– 14h00 às 15h00 – Pablo Ribeiro e Joana Treptow;

– 15h00 às 16h00 – Leni Leone e Douglas Santucci;

– 16h00 às 17h00 – Pablo Ribeiro e Leni Leone, com participação de Eduardo Oinegue;

– 17h00 às 18h00 – Eduardo Castro e Cynthia Martins, mais Paloma Tocci;

– 18h00 às 19h00 – Felipe Vieira e Andressa Guaraná, mais Rodrigo Orengo;

– 19h00 às 20h30 – Felipe Vieira e Eduardo Castro, mais Marcelo D’Angelo;

– 20h30 às 21h40 – Jornal da Band;

– 21h40 às 22h30 – Isabel Mega e Sergio Gabriel, links de Rio e São Paulo, além de especialistas de política e economia.

TV Tudo

Fim de jogo

Como diria Galvão Bueno: acabou!!! As reprises do futebol neste domingo (7) serão as últimas da série “Jogos Inesquecíveis” na Globo.

A partir de 14 de junho, a emissora passará a apostar na sessão de cinema “Campeões de Bilheteria”.

Fator audiência

No domingo passado, a reprise do futebol derrubou a audiência da Globo, levando a emissora a perder para o SBT na Grande São Paulo.

Isso apressou a decisão de exibir sucessos do cinema no lugar de “Jogos Inesquecíveis”.

Boa notícia

Silvio Alimari, o Tico, Superintendente Geral de TV, na Gazeta-SP, após um período internado, teve alta no domingo passado.

Ele venceu o novo coronavírus.

Liberado

De 21 a 27 de junho o canal DOGTV (Discovery) estará com o sinal aberto nas operadoras de TV por assinatura Claro, SKY e Vivo. A novidade faz parte da iniciativa global “Semana da felicidade canina”, realizada também nos Estados Unidos e Coreia do Sul.

O canal está disponível para mais de 320 milhões de lares em todo o mundo.

Substituição

A Band mudou de novo a reprise do futebol no próximo domingo.

Em vez de Vasco x Palmeiras pela final da Mercosul 2000, a emissora vai transmitir Corinthians x São Paulo – semifinal do Brasileiro 1999.

Avaliando

O comando da Disney continua acompanhando muito de perto as operações do Fox Sports no Rio de Janeiro.

Só depois de uma grande avaliação, a dona partirá para mudanças mais profundas.

The Good Doctor

A partir de 25 de junho, quinta-feira, na sequência de “Mestre do Sabor”, a Globo vai apresentar a segunda temporada de “The Good Doctor – O Bom Doutor”. Sucesso mundial que mostra Shaun Murphy, um jovem cirurgião com síndrome de Savant.

Cuidados

Mesmo com grande parte de seus colaboradores trabalhando em sistema de home office, incluindo os de grupos de risco, a Rede TV! instalou cabines de higienização na entrada principal da emissora e outra em um ponto estratégico, próximo ao hall dos estúdios.

As cabines pulverizam um vapor antimicrobiano e antisséptico de solução de clorexidina (a 0,2%).

Distância

Ana Paula Padrão e os jurados do “MasterChef” só voltarão à sede da Band em São Paulo quando estiver tudo pronto para as gravações da nova temporada, possivelmente este mês ainda.

Até lá, os contatos serão por telefone ou videoconferência.

Carrossel

Desde a sua estreia em 15 de março, a CNN Brasil não conseguiu estabilizar suas duplas de apresentadores.

O novo canal de notícias tem promovido trocas frequentes; a última, no “360º”, motivada pela saída de Reinaldo Gottino. Resta saber qual será a próxima!

Bastidor

Whindersson Nunes e Gkay nos bastidores de gravações da terceira temporada de “Os Roni”, que estreou no Multishow.

Na série, com exibição de segunda a sexta, às 22h, eles interpretam Clayson e Jennyfer.

UFC

Amanda Nunes pode fazer história no UFC neste sábado, dia 6, quando enfrenta a canadense Felicia Spencer na luta principal do UFC 250. Caso mantenha o título da divisão dos penas (até 65,8kg), a brasileira se tornará a primeira pessoa a defender seus cinturões em duas divisões diferentes enquanto é campeã em ambas. Para este evento, que pode ser histórico, o Combate preparou uma cobertura especial a partir desta quinta-feira, dia 4.

C’est fini

A CNN Brasil estreia sábado, às 18h, o jornalístico “O Ponto”, com Renata Agostini e Caio Junqueira. Mais um investimento para mexer com a audiência no fim de semana.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Ricco