Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 6 de junho de 2020

A Globo marcou para o dia 7 de julho, logo após “Fina Estampa”, a volta da divertida série “Cine Holliúdy”, estrelada por Edmilson Filho, Letícia Colin (FOTO) e Matheus Nachtergaele. (Foto: Estevam Avellar)

Globo e Record já tem planos bem definidos para voltar a gravar as suas novelas.

Existem até datas previstas para isso, embora a confirmação delas ainda dependa de como tudo isso vai caminhar daqui em diante.

Existem, claro, chances de mudanças se os riscos de contaminação continuarem existindo.

Isto posto, vale destacar também que, na contramão das duas, o SBT ainda não assegura nada com relação ao início das gravações da segunda parte de “Poliana”.

E aí não se trata de atraso, mas de cautela mesmo. A novela, em seu elenco, tem um número enorme de crianças.

Ao contrário das suas concorrentes, os cuidados devem ser redobrados, daí a opção de esperar mais um pouco para que as decisões possam ser tomadas com maior segurança.

TV Tudo

Futuro

Paulo Halm e Rosane Svartman têm um nível de acerto muito grande na teledramaturgia da Globo. “Totalmente Demais” e “Bom Sucesso” são alguns dos seus sucessos.

Para pessoas próximas, entende-se que em algum momento eles serão convocados para a faixa das 21h.

Tudo pronto

O novo cenário do “Cidade Alerta”, do Luiz Bacci, já está pronto para ser utilizado.

Só não foi fixada uma data para isso, porque ainda serão necessários os testes de iluminação, pré-lights, que devem acontecer já nesta próxima semana.

Primeiras baixas

No ar há quase três meses, a CNN Brasil, indiretamente, já começa a sofrer as primeiras baixas.

Nesta última semana, cerca de 15 funcionários da Casablanca, que trabalhavam na produtora para o canal de notícias, foram demitidos. Corte.

Band não mexe

A Globo decidiu encerrar as reprises do futebol nas tardes de domingo e exibir a sessão de cinema “Campeões de Bilheteria”, a partir de 14 de junho, conforme informado às suas emissoras e afiliadas.

Só que a Band, consultada, avisa que seguirá normalmente com a faixa “Você Torceu Aqui”.

Agora vai

O canal Agro Mais, do Grupo Band, inicia suas transmissões no dia 22 de junho com 100% da sua programação dedicada ao mundo do agronegócio.

Com sede em Brasília, poderá ser acompanhado, inicialmente, pelo canal 576 da Claro/Net.

Presidente

“O novo canal é a melhor opção para se atualizar sobre o único setor que tem crescido com sustentabilidade há muitos anos”, afirma Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes sobre o “Agro Mais”.

Na programação, análises, debates, cotações, documentários, meteorologia, entre outros temas.

Segundo lugar

Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, as reprises de “A Praça é Nossa”, humorístico comandado por Carlos Alberto de Nóbrega nas noites de quinta-feira do SBT, continuam apresentando bons resultados.

Em maio, (Grande SP), a “Praça” anotou 9,2 pontos; Globo, 11, e Record, 2,9. No Rio, SBT, 8,2; Globo, 11,9, e Record, 2,4.

Fórmula Indy

O Grupo Band passou a semana definindo detalhes com a IndyCar para transmitir neste sábado(6), às 21h, a relargada da Fórmula Indy.

A competição automobilística já é uma tradição na programação de Band e BandSports. Na TV paga, nesta volta, narração de Ivan Bruno.

Por enquanto

A grade do SBT, até segunda ordem, continuará sendo a mesma.

Existem algumas ideias de mudanças, que ainda serão submetidas à análise do dono Silvio Santos, mas nada para agora, tão imediatamente. Talvez no início do segundo semestre.

C’est fini

A Globo marcou para o dia 7 de julho, logo após “Fina Estampa”, a volta da divertida série “Cine Holliúdy”, estrelada por Edmilson Filho, Letícia Colin e Matheus Nachtergaele.

No ar até o dia 8 de setembro, sempre às terças-feiras.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

