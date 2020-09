Na Globo, agora sim, está tudo certo para a participação de Babu Santana em “Salve-se Quem Puder”, novela das 19h que está retornando aos poucos suas gravações.

E este será o primeiro trabalho do Babu como novo contratado da casa. Os outros, até então realizados em novelas, séries e programas, como o “BBB”, por último, sempre aconteceram em outras condições.

Nas cenas escritas por Daniel Ortiz e já entregues para iniciar a composição, ele será Nanico, um policial federal que atuará ao lado das protagonistas Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva.

O agente terá como missão investigar e proteger as três dos vilões Dominique (Guilhermina Guinle) e Hugo (Leopoldo Pacheco), que manda e desmanda em uma quadrilha que aterroriza autoridades.

“Salve-se Quem Puder”, a exemplo de outras novelas, como “Amor de Mãe”, “Amor Sem Igual” e “Gênesis”, teve os seus trabalhos paralisados em março por casa da pandemia do novo coronavírus e foi reativada a partir de uma série de protocolos de saúde.

Quanto ao Bubu, ele não ganhou, mas o “BBB” causou transformações em sua vida e agenda. Mesmo dentro da casa, ele já era disputado por três produções da Globo.

Precisava?

Maior respeito pelo trabalho do dr. Drauzio Varella, que sempre se mostrou um alguém interessado em ajudar as pessoas, com esclarecimentos tão importantes no campo da saúde.

Mas desnecessária a sua participação em uma campanha, que incentiva eleitores a serem mesários. Nada que acrescente ao seu respeitável currículo.

Surpresa

No futebol feminino, domingo, São Paulo e Minas Brasília, a participação de Nathalia Batista, ex-“Aqui na Band”, foi uma surpresa de última hora.

E foi bem. Entrou no jogo.

Ponto de interrogação

A Globo perdeu a “Liga dos Campeões”, rescindiu com a Conmebol, não vai fazer a Fórmula 1 no ano que vem e a Copa do Mundo ainda é um mistério. E isso sem contar os contratos não renovados com vários artistas.

Pergunta que não quer calar: o que será que existe por trás de tudo isso?

Pé no chão

Verdade é que a ficha caiu e muita coisa mudou na televisão nesses últimos anos, ainda mais agora, com a pandemia.

Voos arriscados não são mais permitidos e passou a ser necessário trabalhar dentro dessa nova realidade.

Fim de ano

“Retrospectiva 2020” e “Perspectiva 2021”, dois especiais do “MasterChef” e um programa especial apresentado por Catia Fonseca, na véspera do Natal, serão algumas atrações do fim de ano da Band.

Este último, reunindo o elenco da casa para um amigo secreto e atrações musicais. Algo na linha do “Família Record”, que o Vildomar já fez na própria Band”.

Top Chef

A Record exibe nesta quarta-feira o oitavo episódio do reality “Top Chef”. Desta vez os participantes terão que trabalhar com dois sabores controversos no Teste de Fogo: amargo e azedo. Serão 2 equipes com 4 integrantes, cada um deles responsável por quatro pratos, com esses sabores. Já no “Desafio de Eliminação”, os chefs apresentarão um prato doce e um salgado, preparados com os mesmos ingredientes.

Os trapalhões

Transmissão de futebol na TV está ficando como o tênis ou basquete. Tem a hora que começa, mas agora, com o VAR, nunca se sabe quando termina.

E a operação é toda feita pelos árbitros que até bem pouco tempo, e na hora, decidiam tudo sozinhos em campo. De duas, uma: ou ficaram inseguros, ou antes, apitavam de qualquer jeito.

Na mesma

Sobre a escala dos narradores e comentaristas da Globo, mais de 60, na transmissão de jogos, nada até agora.

O comitê de gestão da pandemia, que se reuniu na semana passada, ainda não passou nenhuma posição.

Nova temporada

O canal Sony anunciou a produção da 5ª temporada do “Shark Tank Brasil”, com a abertura de inscrições, online, para empreendedores que queiram participar do programa.

As gravações terão início no fim deste mês e serão 12 episódios. Porém, o Sony não informou ainda quem serão os “tubarões” desta edição.

O GNT, canal pago da Globo, está sendo muito cauteloso na retomada de programas que movimentam vários profissionais no set. É o caso, por exemplo, do “Extreme Makeover Brasil”, apresentado por Otaviano Costa e realizado em externa. A segunda temporada ainda não tem data de gravações.

