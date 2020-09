Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 8 de setembro de 2020

Tônia Carrero em “Sassaricando”. (Foto: Divulgação)

Nesses 70 anos da televisão brasileira, que serão completados no dia 18, a Pró-TV é a associação que mais representa essa história.

Criada por Vida Alves, Walter Forster, Blota Junior, Ana Maria Newman e outros pioneiros, ela tem um acervo dos mais relevantes, como uma das câmeras usadas na inauguração em 1950, filmadoras de épocas diferentes, vários troféus, modelos de rádios, 150 vídeos de entrevistas e depoimentos, além de uma coleção com cerca de 3000 fotos.

Pois bem, todo esse trabalho, que exige cuidados frequentes para a sua preservação, também por causa da pandemia, foi seriamente comprometido ao longo desses últimos tempos, com a interrupção das doações e locação de equipamentos.

A Pró-TV, através do seu portal ou página no Facebook, está pedindo ajuda para poder sobreviver. Todo e qualquer auxílio, independentemente de onde vier, especialmente da classe artística, será muito bem-vindo.

Estreia

“Sassaricando”, novela de Silvio de Abreu, estreia nesta terça, 14h30, no Viva.

É a história de Aparício Varela (Paulo Autran) que, ao ficar viúvo da milionária Teodora Abdala (Jandira Martini), decide reconquistar a mulher amada, a estilista Rebeca (Tônia Carrero).

Destino

O ator português Pedro Carvalho, que está na reprise de “Escrava Mãe”, até chegou a ser cogitado para “Salve-se Quem Puder”.

Mas tudo indica que seu próximo trabalho será mesmo em Portugal.

Encontro

Na quarta passada, no sítio do Benedito Ruy Barbosa, em Sorocaba-SP, foi realizada a primeira reunião sobre “Pantanal”.

A novela será atualizada por Bruno Luperi, neto do Benedito, mas com a supervisão dele. No domingo, via “Fantástico”, a produção do remake foi anunciada oficialmente pelo diretor Ricardo Waddington.

Golpe de misericórdia

A Globo, via Globoplay, anunciou que irá oferecer um pacote próprio, com todos os seus canais, o que poderá vir a ser um golpe mortal contra toda a TV paga.

Uma pesquisa feita entre assinantes de operadoras, mostrou que 70% das pessoas que utilizam esses serviços, consomem TV aberta. Se o mundo tem pandemia, as TVs a cabo poderão viver um pandemônio.

Entrevista

“Trace Trends”, da Rede TV!, nesta terça-feira, 22h30, traz uma entrevista com a cantora e compositora baiana Margareth Menezes.

Ela fala da importância de sua recente nomeação como embaixadora da Unesco, para promover ações de folclore e artes populares no Brasil.

Ataque

Essa investida da CNN Brasil no rádio, a partir de horários comprados na Transamérica, tem preferencialmente como alvo profissionais da CBN, rádio Bandeirantes e BandNews FM.

Entre tantos outros exemplos, a jornalista e apresentadora Tatiana Vasconcellos.

Memória

Na Band está sendo feito um trabalho de recuperação e atualização do seu arquivo.

Entre outras preciosidades, programas de Hebe Camargo, Golias e vários musicais. Já existe, para muito breve, a ideia de colocar um pouco de tudo no ar.

Potência – 1

A TV Cultura acaba de adquirir um transmissor da marca alemã Rohde & Schwarz, que irá propiciar que mais 2 milhões de telespectadores na Grande São Paulo tenham acesso à sua programação.

O novo modelo possui o dobro da potência do atual, passando de 10 KW para 19 KW, equivalente aos transmissores de grandes emissoras como Globo e Record.

Potência – 2

O transmissor começa a operar em outubro com alta eficiência, 80% maior que o atual.

Segundo o Diretor Técnico da TV Cultura, Nelson Faria Júnior, com a medida a emissora fará uma economia mensal de aproximadamente R$ 30 mil em energia elétrica.

Romântica e simples

“A novela é leve e mostra a vida de forma romântica e simples…Por isso acredito ter sido uma ótima escolha para a edição especial”, relata Daniela Escobar sobre “Flor do Caribe”.

Na trama de Walther Negrão, ela interpreta Natália, bióloga e pesquisadora que se apaixona por Juliano (Bruno Gissoni), um simples pescador, muito mais jovem que ela.

C’est fini

Conforme foi informado pela Record, a “Fazenda”, na quarta-feira, terá mais tempo no ar por causa da Prova do Fazendeiro. Motivo que faz a concorrência se movimentar.

A Band, por exemplo, programou para amanhã o filme “Cinquenta Tons Mais Escuros”, com Dakota Johnson, Jamie Dornan e Eric Johnson.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

