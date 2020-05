Flávio Ricco Notícias do Setor de Comunicação

Por Flávio Ricco | 26 de Maio de 2020

No episódio desta terça-feira, em “Aruanas”, na Globo, vão ao ar cenas das ativistas descobrindo o garimpo ilegal e massacre indígena. Na foto, a atriz Débora Falabella. (Foto: Tata Barreto/Divulgação)

Silvio Santos, por motivação política, ter cancelado a exibição do “SBT Brasil” no último sábado, causou profunda indignação em todos, mas só surpreendeu a alguns.

Isso, de diferentes maneiras, já aconteceu em outras tantas oportunidades na história do SBT.

Em 1981, foi uma epopeia tornar possível o debate Franco Montoro e Reynaldo de Barros, candidatos ao Governo de São Paulo. A autorização só veio em cima da hora, ainda assim com ameaças de ser tirado do ar a qualquer momento.

Mais tarde, em 1997, quando Boris Casoy saiu de lá, o SBT seguiu apresentando o seu telejornal diário por mais um ano e pouco. Depois parou e mandou todo mundo embora.

O departamento de jornalismo foi extinto. Para atender um mínimo de informação diária, eram apresentados pequenos boletins, distribuídos ao longo da programação.

Depois, com Luiz Gonzaga Mineiro e Ana Paula Padrão, existiu a perspectiva de mudanças, mas sempre por um período de tempo bem limitado. Rachel Sheherazade, mais recentemente, foi avisada que para continuar dando opiniões, teria que ter a sua própria televisão. Complicado. O triste episódio do último sábado foi só mais um. Mas nunca será o último.

TV Tudo

Em cima disso

Agora, informação: o departamento de jornalismo do SBT deve sofrer novas mudanças nesses próximos tempos.

A troca de algumas peças, nos planos já há algum tempo, será acelerada a partir de agora.

E mais

Essas mudanças que a direção do SBT deseja realizar no seu jornalismo não irão se limitar à cabeça de rede em São Paulo.

Várias das suas emissoras próprias serão atingidas, especialmente Brasília.

Sujeito a alteração

Em sua proposta original, o “CNN Séries Originais”, formato de documentários que será comandado por Evaristo Costa, entraria às oito da noite com três horas de apresentação.

A CNN decidiu antecipar a entrada no ar para 19h e manter sua duração. Porém, se algo importante acontecer no dia da exibição, a data pode mudar de novo. Por enquanto, estreia domingo.

Estreia

O canal Arte 1, da Band, marcou para a próxima sexta-feira, às 20h30, a estreia da quarta temporada de “Arte na Fotografia”.

Houve mudança na apresentação, com a saída de Marina Person e entrada da atriz Renata Calmon.

Festival do Verdão

A Band reprisa domingo, às 14h, a partida Palmeiras x Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil 1999.

E o detalhe, já informado neste espaço, é que também teremos, no mesmo dia, Palmeiras na tela da Globo, com jogos no Rio e SP.

Live de despedida

Domingo, 31, será o último dia da rádio Globo – São Paulo, a partir do meio-dia.

Já existe um movimento do pessoal que trabalhou lá, em realizar uma live de despedida, reunindo cerca de 40 ou 50 profissionais que passaram pela emissora, entre o esporte e a comunicação. A ideia é iniciar com Eli Corrêa e fechar com o padre Marcelo Rossi.

Combinado assim

A exibição de “As Aventuras de Poliana”, novela do SBT, vai seguir até julho.

Tudo gravado, mas ainda em processo de edição, o que ainda impossibilita definir a data de exibição de seu último capítulo.

Por outra

Ainda não há uma decisão sobre a substituta de “Poliana”. Será uma reprise, mas falta definir qual.

A escolha deve sair de uma dessas: “Chiquititas”, “Carrossel” e “Carinha de Anjo”.

Andar da carruagem

Às vésperas de junho, ainda sem sinal nenhum de quando poderá melhorar alguma coisa, o pessoal do “Domingão do Faustão” já tem quase certo que neste 2020 não será realizada a festa dos “Melhores do Ano”.

Mas trabalha-se com a possibilidade de promover a entrega do “Troféu Mário Lago”, como tradicionalmente acontece.

Aruanas

No episódio desta terça-feira, em “Aruanas”, na Globo, vão ao ar cenas das ativistas descobrindo o garimpo ilegal e massacre indígena.

A produção chega à metade da temporada.

C´est fini

A partir de hoje, o “Jornal da Band” exibe a série “Os Tempos da Pandemia”, sobre como as pessoas estão encarando a rotina após a disseminação do novo coronavírus.

Novidade? Claro que não. Importante também que as TVs se preocupem em variar um pouco o assunto. Estão todas patinando em cima do mesmo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

