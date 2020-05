Colunistas Notícias do Setor de Comunicação

Por Flávio Ricco | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentador de TV, Gugu Liberato. (Foto: Divulgação)

Sobre Gugu Liberato, preciso dizer

Longe de mim exercer qualquer tipo de patrulha ou dar um presta atenção a quem quer que seja. Todos são responsáveis pelos seus atos e agem de acordo com a própria consciência.

Necessário deixar isso claro porque sempre tive uma relação de amizade muito carinhosa com Gugu Liberato, que conheci nos tempos da “Sessão Premiada”, da TV S, ainda na Vila Guilherme. Portanto, quase 40 anos. Em 1991, quando sofri uma perda irreparável na minha vida, ele esteve ali, ao meu lado, oferecendo o seu ombro. De lá até o dia em que lamentavelmente noticiei o seu trágico acidente, foram muitas conversas, a maioria por telefone, mas a última, nos estúdios da GGP, em Alphaville, quando falamos por mais de duas horas. Falamos de famílias, filhos, planos profissionais e os anos que já começavam a pesar nas costas. Bem mais na minha que na dele.

Uma relação, sempre, de muito carinho. Mesmo quando, em algumas ocasiões, fossem diferentes as nossas opiniões sobre determinados assuntos ou posições, o respeito nunca faltou. E desde o dia em que ele, lamentavelmente nos deixou, nunca mais escrevi nada do Gugu. Fui cobrado por isso. Confesso que algumas vezes, lendo tanta coisa a seu respeito, tive vontade de fazer. Ou de reagir. Mas preferi manter meu respeitoso silêncio. E assim continuará sendo.

TV Tudo

Não tem nada

Marco Antonio Villa tem participado de alguns programas ou debates na CNN Brasil.

Mas só como convidado. Pelo menos, por enquanto, não existe nada mais sério.

Primeira edição

O chef carioca Rafael Costa e Silva estreia, nesta próxima quinta, no “Mestre do Sabor” da Globo, no lugar de José Avillez.

Avillez que, por causa do coronavírus, preferiu voltar para Portugal. Não quis ficar longe de familiares e amigos.

Aspas

“Deputadas e deputados, presidente da Câmara Rodrigo Maia, meu nome é Fernanda Nakamura, tenho 37 anos e sou assistente de direção de cinema. Trabalho com audiovisual desde os 18 anos de idade. A arte é o meu ofício e o meu sustento. A arte é que paga os meus deveres como cidadã. Mas eu me sinto esquecida, sem proteção, sem renda, por isso é de suma importância que aprovem a Lei de Emergência Cultural, com parecer da deputada Jandira Feghali. A arte não é um recreio. É um trabalho”.

Alternativa

As produtoras de conteúdo, como Medialand, Floresta, entre outras, que já licenciavam ou produziam programas para o streaming, se aproximaram ainda mais de empresas como Netflix e Amazon.

E a expectativa, em tempos de confinamento, é que produtoras de filmes antecipem estreias no digital, uma vez que nos cinemas, não há previsão.

Interrogação

Quem ficará no lugar de Rafael Colombo na apresentação do “Canal Livre”, aos domingos?

A Band ainda não tem essa resposta. Com toda certeza, será uma solução caseira.

E outra

Ainda em se tratando do jornalismo da Band, depois daquele triste episódio do “Aqui na Band”, sobre quem queria matar Bolsonaro e ataques a Marielle Franco, há a promessa que tudo será diferente daqui em diante.

Antes de assuntos dessa natureza serem colocados, a direção do departamento de jornalismo terá que ser consultada.

Bate – Rebate

· Cris Toledo, editora-chefe do “Leitura Dinâmica”, substituiu Mariana Godoy na bancada do “Rede TV News” na quinta-feira…

· … E se saiu tão bem que, a partir de agora, também estará na escala de rodízio dos apresentadores nos finais de semana.

· Na volta do “The Noite”, nesta segunda, no SBT, Danilo Gentili vai receber Roberto Cabrini.

· Temporada inédita de “Forças Especiais: O Desafio” estreia nesta terça, 22h45, no Discovery…

· … Os 25 participantes, entre homens e mulheres, são submetidos aos mais rigorosos exercícios militares em uma base instalada nos Andes.

· “Juntos e Enrolados”, filme com Rafael Portugal e Cacau Protásio, está praticamente concluído. Mas só deve chegar às salas de cinema em 2021.

· Globo já solicitou o registro da marca “O Diário de Um Confinado”, para nova série de Bruno Mazzeo…

· … E que vai ser gravada agora, remotamente, ainda durante a pandemia.

· “A Favorita”, novela do João Emanuel Carneiro, com Claudia Raia e Patrícia Pillar, a partir de hoje passa a constar do cardápio do Globoplay.

C´est fini

A CNN Brasil centraliza nas suas switchers em São Paulo, toda a operação dos escritórios de Brasília e do Rio de Janeiro.

São dois postos avançados, mas sem sistemas de produção próprios. E a informação é que tudo funciona da forma mais satisfatória possível.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas