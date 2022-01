Acontece Nova gestão da AJURIS será pautada pelo diálogo e pelo enfrentamento dos desafios da pandemia

Foto: O Sul

A Rede Pampa recebeu nesta quarta-feira (26) a visita da nova diretoria da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), representada pelo presidente eleito Cláudio Luis Martinewski, o vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Thiago Dias da Cunha e a vice-presidente de Aposentados, Helena Ruppenthal Cunha.

A eleição para a gestão 2022/2023 durou quatro dias e contou com a participação de 795 magistrados da ativa e também aposentados. A chapa única, com o desembargador Cláudio Martinewski como presidente, foi eleita.

De acordo com Martinewski, a expectativa para a administração é trabalhar para recuperar o tempo perdido que a pandemia impôs à Associação. Entretanto, o desembargador também prevê atuar com base nas oportunidades de enfrentamento que o período possibilitou, como a virtualização dos processos jurídicos. “A gente está em permanente diálogo com o Tribunal de Justiça, dentro dessa preocupação da prestação da atividade jurisdicional. A gente está num sistema de digitalização, que é a migração dos processos físicos para o virtual”, afirma.

Assim como Martinewski, a vice-presidente de Aposentados Helena Ruppenthal Cunha enaltece o novo biênio que está por vir e a necessidade de atuação junto aos demais associados. “Sempre com a participação, com as ideias, com a criatividade e com muita energia para continuar nesses tempos difíceis”, diz Helena. Thiago Dias da Cunha, um dos responsáveis pelo setor de finanças, aponta para um trabalho de continuidade, considerando os bons feitos das gestões anteriores: “A gente saiu bem e vamos continuar nesse próximo biênio para mantermos essa história de seriedade”, conclui.

De acordo com os novos representantes da AJURIS, o biênio será pautado pelas discussões com os órgãos de justiça e com a sociedade civil, sempre preocupados com as demandas da população gaúcha. “Temos grandes demandas represadas em relação ao sistema de justiça, que a gente pretende trabalhar junto ao poder judiciário através de um diálogo permanente”, reforça o presidente.

A posse dos magistrados eleitos para a administração do biênio 2022/2023, ocorre em 1º de fevereiro, às 17h, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

