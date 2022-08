Ciência Nova imagem que mostra galáxias em colisão pode prever o destino da Via Láctea

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Telescópio Gemini capturou um par de galáxias, CGC 4567 (acima) e NGC 4586 (abaixo) em uma colisão. Foto: Divulgação Telescópio Gemini capturou um par de galáxias, CGC 4567 (acima) e NGC 4586 (abaixo) em uma colisão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma nova imagem do telescópio Gemini North mostra duas galáxias em colisão que, eventualmente, se fundirão em um milhão de anos a partir de agora – e prevê o destino eventual e semelhante de nossa própria galáxia Via Láctea.

O telescópio, localizado no cume de Maunakea, no Havaí, avistou as galáxias espirais em interação a cerca de 60 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Virgem.

O par galáctico NGC 4567 e NGC 4568, também conhecido como as galáxias Butterfly, começaram a colidir à medida que a gravidade os aproxima.

Em 500 milhões de anos, os dois sistemas cósmicos completarão sua fusão para formar uma única galáxia elíptica.

Neste estágio inicial, os dois centros galácticos estão atualmente a 20 mil anos-luz de distância e cada galáxia manteve sua forma de cata-vento.

À medida que as galáxias se tornam mais próximas, as forças gravitacionais levarão a múltiplos eventos de intensa formação estelar. As estruturas originais das galáxias vão mudar e distorcer.

Com o tempo, eles vão dançar um ao redor do outro em círculos que se tornam cada vez menores. Essa dança em loop apertado puxará e estenderá longas correntes de gás e estrelas, misturando as duas galáxias em algo que se assemelha a uma esfera.

À medida que milhões de anos passarem, esse emaranhado galáctico consumirá ou dispersará o gás e a poeira necessários para desencadear o nascimento de estrelas, fazendo com que a formação estelar diminua e, eventualmente, pare.

Observações de outras colisões galácticas e modelagem computacional forneceram aos astrônomos mais evidências de que fusões de galáxias espirais criam galáxias elípticas.

Uma vez que o par se junte, a formação resultante pode parecer mais com a galáxia elíptica Messier 89, também localizada na constelação de Virgem.

Uma vez que Messier 89 perdeu a maior parte do gás necessário para formar estrelas, ocorreu muito pouco nascimento de estrelas. Agora, a galáxia é o lar de estrelas mais antigas e aglomerados antigos.

O brilho residual de uma supernova, detectado pela primeira vez em 2020, também é visível na nova imagem como um ponto brilhante em um dos braços espirais da galáxia NGC 4568.

Fusão da Via Láctea

Uma fusão galáctica semelhante acontecerá quando a Via Láctea colidir com a galáxia de Andrômeda, nossa maior e mais próxima vizinha galáctica.

Astrônomos da Nasa usaram dados do Hubble em 2012 para prever quando uma colisão frontal entre as duas galáxias espirais pode ocorrer. Estimativas projetam que o evento acontecerá em cerca de 4 bilhões a 5 bilhões de anos.

No momento, um halo maciço que circunda a galáxia de Andrômeda está realmente colidindo com o halo da Via Láctea, de acordo com pesquisas baseadas em dados do Telescópio Espacial Hubble, publicados em 2020.

O halo de Andrômeda, um grande envelope de gás, estende-se a 1,3 milhão de anos-luz da galáxia, quase a meio caminho da Via Láctea, e até dois milhões de anos-luz em outras direções.

Esse vizinho, que provavelmente contém até um trilhão de estrelas, é semelhante em tamanho à nossa grande galáxia e está a apenas 2,5 milhões de anos-luz de distância.

Isso pode parecer incrivelmente distante, mas em escala astronômica, isso torna Andrômeda tão próxima que é visível em nosso céu de outono no Hemisfério Norte.

Você pode vê-la como um pouco de luz difusa em forma de charuto, alto no céu durante o outono.

E se pudéssemos ver o halo maciço de Andrômeda, que é invisível a olho nu, seria três vezes a largura da constelação da Ursa Maior, que supera qualquer outra coisa em nosso céu.

Cientistas da Nasa disseram que é improvável que nosso Sistema Solar seja destruído quando a Via Láctea e Andrômeda se fundirem, mas o Sol pode ser chutado para uma nova região da galáxia — e o céu noturno da Terra pode ter algumas novas vistas espetaculares.

