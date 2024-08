Saúde Nova “injeção Godzilla” leva pacientes a perderem até 24% do peso e supera o Ozempic

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Participantes da pesquisa que foram submetidos a doses da “injeção Godzilla” durante 48 semanas. (Foto: Reprodução)

Uma nova injeção para emagrecimento apelidada de “Godzilla” obteve resultados superiores aos de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, remédios para diabetes que se tornaram campeões de vendas no combate à obesidade. Segundo os resultados dos testes de fase dois, publicados na revista científica “New England Journal of Medicine”, o novo medicamento foi capaz de levar, em média, à perda de 24,2% do peso corporal dos pacientes.

Esse resultado foi alcançado pelos participantes da pesquisa que foram submetidos a doses da “injeção Godzilla” durante 48 semanas. Em metade desse período, o emagrecimento médio desse grupo foi equivalente a 17,5% do peso corporal. O estudo foi conduzido com 338 adultos entre 18 e 75 anos com diabetes tipo 2, tendo obesidade ou sobrepeso, nos Estados Unidos.

Redução do apetite

O novo medicamento trata-se do composto químico retatrutida, que atua nos receptores hormonais e provoca redução do apetite, aumento da taxa metabólica e, por consequência, a perda de peso dos pacientes. A retatrutida simula três hormônios, o GLP-1, o GIP e o GCC, e por isso é considerada triplo agonista.

Mulheres

Os estudos realizados até aqui indicaram que as mulheres são ligeiramente mais suscetíveis a emagrecer mediante o uso da medicação do que os homens. Enquanto elas registraram perda média de 28,5% do peso, eles registraram até 21,9% de perdas.

Uma das autoras da pesquisa, a endocrinologista Ania Jastreboff, diretora do Centro de Pesquisa em Obesidade de Yale, declarou em um congresso em Veneza que o grau de redução de peso observado no período de 48 semanas “nunca havia sido visto” em nenhum teste de fase dois anterior.

Efeitos colaterais

Os principais efeitos colaterais observados durante os estudos foram de natureza gastrointestinal, incluindo vômitos, náuseas, diarreia e constipação. Esses sintomas foram mais comuns entre as pessoas que receberam a dose mais alta da retatrutida, justamente aquela que levou à maior redução de peso.

Os testes de fase três, de maior duração, ainda estão em andamento. As pesquisas são encabeçadas pela farmacêutica Eli Lilly, detentora da patente. As informações são do jornal O Globo.

