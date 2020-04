Porto Alegre Nova tabela dos ônibus passa a vigorar após negociação com Associação dos Transportadores de Passageiros

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Prefeitura aceitou parcialmente a proposta da Associação dos Transportadores para a redução da oferta. Foto: Cesar Lopes/PMPA Prefeitura aceitou parcialmente a proposta da Associação dos Transportadores para a redução da oferta. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre informa que a operação do transporte público de Porto Alegre sofre nova redução de oferta. A alteração começou a valer neste domingo (26). A alteração, segundo a prefeitura, se faz necessária para minimizar o impacto financeiro na operação e garantir a manutenção do serviço, em especial nas linhas de maior carregamento, visto que a perda de passageiro atualmente é de 72%. A partir desta segunda-feira (27), a oferta de viagens será de 40% de um dia útil comum, antes da pandemia, para um número de passageiros em torno de 30% do que circulava em dias úteis no período considerado típico, com impacto em 169 linhas pela desativação do atendimento (31 linhas) ou redução de viagens no entre pico (138 linhas). Parte delas passam a operar somente nos horários de pico da manhã (das 5h às 9h) e da tarde das (16h às 19h). No domingo a oferta será de 31%, com redução de 69% em relação a um domingo típico, antes das restrições de circulação.

Em virtude desta grave situação de desequilíbrio entre receita e custo do sistema, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que aceitou parcialmente a proposta de redução da oferta da ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) para operar o transporte coletivo de Porto Alegre.

A proposta, que deixaria os trabalhadores dos serviços essenciais sem ter opção de transporte público com o corte de 99% das viagens a partir das 19h aos domingos e 20h em dias úteis, foi negociada para garantir o atendimento até a meia-noite nos principais eixos de atuação de Porto Alegre (av. Farrapos, av. Assis Brasil, av. Baltazar de Oliveira Garcia, av. Protásio Alves, av. Bento Gonçalves, av. Teresópolis, av. Cavalhada, av. Juca Batista, av. Borges de Medeiros, av. Wenceslau Escobar, av. Cel. Marcos, av. Serraria e av. Ponta Grossa).

Linhas desativadas em dias úteis:

• Consórcio MOB: 4321, 605, 608, 6171, 6172, 6531, M21, M31, M52 e TR61;

• Consórcio Viva Sul: 176, 264, 2682, 2685, 2701, 284, A09, A11, A141, A17, A69, A85, A288;

• Consórcios Mais e Via Leste: 476, A14, A98, A99 e M76;

Linhas desativadas aos domingos:

• Consórcio MOB: 4321, 605, 608, 6101, 620, 632, 637, 650, 6531, 654, 661, 662, 7052, 7312, B09, M21, M31 e M52;

• Consórcio Viva Sul: 176, 177, 188, 244, 2441, 264, 2685, 2701, 272, 2733, A288, A09, A11, A141, A17, A85;

• Consórcio Mais: 255, 2572, 2573, 3441, 3442, 347, A348, 349, A360, 375, 3762, 3984;

• Consórcio Via Leste: 429, 433, 4332, 436, 4382, 473, 476, 4923, 525, 6712, A14, A952, A953, A97, A974, A98, A99, A991 e M76.

Os passageiros podem verificar os ônibus, que contam com GPS em 100% da frota, e outras opções de itinerários através do aplicativo do Cartão TRI, conforme a necessidade de deslocamento.

A prefeitura informa que, sem contar com receitas extras, foi preciso otimizar o sistema e priorizar o atendimento em linhas com mais demanda para assim atender o maior número possível de pessoas, e que todas as alterações seguem as determinações para conter o avanço do coronavírus descritas no Decreto 12.542/2020.

