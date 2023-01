Rio Grande do Sul Nova Unidade Básica de Saúde Animal de Tramandaí é pioneira no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

A UBASA está localizada na Rua Rebouças, 1936 - bairro São Francisco II. Foto: PMT Foto: PMT

Um projeto pioneiro no estado chegou para promover o bem-estar dos pets no litoral norte gaúcho. É a Unidade Básica de Saúde Animal de Tramandaí – UBASA Giselma Passos, que presta atendimento veterinário gratuito aos animais de estimação dos moradores do município, com prioridade para famílias de baixa renda.

A iniciativa da Prefeitura de Tramandaí completou trinta dias de funcionamento com mais de 700 atendimentos, ofertando desde consultas simples e vacinação até procedimentos cirúrgicos e de emergência.

“É muito gratificante poder servir de exemplo para as demais cidades gaúchas, porque os mesmos problemas encontrados aqui também são encontrados em outros locais. Atendemos muitas vezes animais errantes ou de tutores que amam seus pets, mas não têm recursos para um exame ou uma castração”, conta Victor Ilha, coordenador da Vigilância em Saúde de Tramandaí.

O nome da unidade é uma homenagem à protetora que dedicou sua vida à causa animal. Natural de Tramandaí, Giselma era faxineira e mãe de três filhos. Comprometida em ajudar o próximo, fez parte da ONG Te Amo Bicho e sempre lutou para dar amor e carinho aos que mais precisavam.

A UBASA está localizada na Rua Rebouças, 1936 – bairro São Francisco II e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para agendar consultas é necessário apresentar um comprovante de residência e um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98047-8609.

Fotos: PMT

