Mundo Nova York entra no nível mais alto de alerta para a covid e pode retomar restrições

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Cidade americana registrou 209,02 novos casos da infecção por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. (Foto: Reprodução)

A cidade de Nova York entrou nesta segunda-feira (2) no nível de risco mais alto para a covid, em meio ao persistente aumento de novos casos. Trata-se de preocupante lembrete de que a pandemia não acabou e que o coronavírus ainda tem o poder de afetar a vida dos nova-iorquinos.

A cidade passou para a categoria de risco médio, ou amarelo, para transmissão do vírus, com os novos casos por 100 mil pessoas nos últimos sete dias ultrapassaram a marca de 200. O número mais recente de 209,02 casos por 100 mil é o mais alto desde o início de fevereiro. A mudança pode desencadear o retorno das restrições de saúde pública, embora não precisem ser restabelecidas neste momento.

A cidade agora está vendo quase 2.500 novos casos por dia, um salto significativo em relação aos cerca de 600 casos diários no início de março. O aumento mais recente é alimentado pela altamente contagiosa subvariante da ômicron conhecida como BA.2. Embora o surto atual seja inferior ao provocado pela ômicron em dezembro e janeiro, os níveis de novos casos são equivalentes aos do surto provocado pela variante delta no ano passado.

O número de pacientes hospitalizados com covid também aumentou no último mês, mas ainda permanece abaixo de 500.

As orientações para o novo nível de alerta incentivam os nova-iorquinos a usar uma máscara facial em ambientes internos públicos onde o status da vacina é desconhecido.

Manhattan tem os níveis de transmissão mais altos de qualquer bairro, embora tenha visto uma tendência de números mais baixos desde meados de abril, de acordo com dados da cidade. Todos os outros bairros viram os níveis subirem nas últimas duas semanas, levando à mudança no nível de alerta da cidade.

Xangai

A cidade de Xangai sofreu um revés nesta segunda na árdua luta contra a covid. Autoridades da cidade, considerada a capital comercial da China, relataram 58 novos casos fora da áreas sob o rígido lockdown que autoridades locais implementaram.

Já em Pequim, as autoridades apostam na testagem em massa para tentar combater a onda de covid que já dura semanas no país. No último domingo (1º), milhões de pessoas fizeram o teste.

As duras restrições contra o coronavírus em Xangai provocaram uma rara indignação de boa parte dos 25 milhões de moradores. Muitos deles estão confinados há mais de um mês, algumas trancadas dentro de complexos residenciais cercados e muitas em dificuldades com necessidades diárias.

Embora as autoridades de Xangai tenham dito que a situação está melhorando, imagens nas mídias sociais enervaram a população em um momento em que os hospitais e necrotérios da cidade estão sobrecarregados.

