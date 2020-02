Agro Novo antideriva reduz perdas na pulverização

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Ventos acima de 15 km/h são capazes de carregar as gotas pulverizadas em umalavoura por uma distância de 30 ou 40 metros e até quilômetros. Para diminuir o desperdício de agroquímicos e aumentar a eficiência do controle de doenças e pragas, a Oro Agri Brasil no Brasil o AIRTRUCK. O novo surfactante antideriva de alta performance é feito à base de extratos vegetais, aumentando o diâmetro mediano volumétrico da gota e a deixa mais pesada, impedindo que seja carregada por longas distâncias. Mais informações: www.oroagri.com.br.

