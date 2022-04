Porto Alegre Novo complexo médico veterinário com bloco cirúrgico para grandes animais é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para pequenos e grandes animais, as consultas com hora marcada ocorrerão de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h Foto: UniRitter/Divulgação Para pequenos e grandes animais, as consultas com hora marcada ocorrerão de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h. (Foto: UniRitter/Divulgação) Foto: UniRitter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Complexo Médico Veterinário UniRitter será inaugurado na manhã de segunda-feira (18), no campus Fapa, localizado na avenida Manoel Elias, 2.001, em Porto Alegre.

“O Complexo Médico Veterinário UniRitter chega para ser um centro de excelência no setor e potencializar a experiência universitária de educadores e estudantes ao aproximar fisicamente as atividades simuladas e as práticas diretas com os animais”, afirmou a diretora-geral da UniRitter, Rachel Ballardin.

Para pequenos e grandes animais, as consultas com hora marcada ocorrerão de a -feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h. O complexo conta com bloco cirúrgico para grandes animais, cujos procedimentos e agendamentos iniciarão em junho.

A estrutura dispõe de itens de ponta do mercado e oferece consultórios, salas de metodologias ativas, de simulação e de atendimentos e internações de doenças infectocontagiosas, farmácia, dormitório, lavanderia, laboratório de análises clínicas, exames de imagem, serviços de patologia, vestiários, pavilhão e bloco cirúrgico de grandes animais e acompanhamento pré e pós-cirúrgico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre