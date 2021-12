Rio Grande do Sul Novo Hamburgo define 11 unidades de saúde para segunda dose da Janssen

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Reforço começa a ser aplicado ao meio-dia desta terça-feira para quem recebeu a dose única há pelo menos dois meses. Foto: Cristine Rochol/PMPA Reforço começa a ser aplicado ao meio-dia desta terça-feira para quem recebeu a dose única há pelo menos dois meses. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

As 2.600 doses do imunizante Janssen recebidas por Novo Hamburgo na sexta-feira (10) serão aplicadas exclusivamente como doses de reforço para quem recebeu o mesmo imunizante no município, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Será disponibilizada a vacina para quem recebeu a dose única da Janssen em um intervalo mínimo de dois meses, exceto gestantes e puérperas, que não estão contempladas.

A Secretaria Municipal de Saúde definiu onze unidades de saúde como referência para a dose de reforço, priorizando os bairros em que houve mais pessoas que receberam este imunizante. A partir do meio-dia desta terça-feira (14), as pessoas que receberam a vacina da Janssen em Novo Hamburgo há mais de dois meses e não receberam nenhuma outra dose de reforço podem procurar as seguintes unidades de saúde para receber a segunda dose (não há necessidade de agendamento):

Unidade Básica de Saúde Canudos

Endereço: Rua Silvio Gilberto Christmann, 1451 – Bairro Canudos

Telefone: (51) 3524-2279

Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h às 20h

Unidade Básica de Saúde Liberdade

Endereço: Rua Kurt Wacker, 14 – Bairro Liberdade

Telefone: (51) 3587-7836

Horário: Segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Unidade Básica de Saúde Primavera

Endereço: Rua Boa Saúde, 618 – Bairro Primavera

Telefone: (51) 3556-3136

Horário: Segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Unidade Básica de Saúde Santo Afonso

Endereço: Rua Assunción, 85 – Bairro Santo Afonso

Telefone: (51) 3587-3566

Horário: Segunda a sexta-feira das 7h às 22h

Unidade de Saúde da Família Boa Saúde

Endereço: Avenida Floresta nº 666 esquina com Rua 22 de Outubro – Bairro Boa Saúde

Telefone: (51) 3556-1649

Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h às 17h

Unidade de Saúde da Família Kephas

Endereço: Rua Bernardo Ludwig, 196 – Bairro São José / Kephas

Telefone: (51) 3583-1401

Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h às 17h

Unidade de Saúde da Família Lomba Grande

Endereço: Rua Victor Thiesen, 125 – Esquina com Odete Correia Schuck – Bairro Lomba Grande

Telefone: (51) 3596-1543

Horário: Segunda, terça, quinta e sexta-feira das 8h às 17h

Unidade de Saúde da Família Rondônia

Endereço: Rua Bahia, 450 – Bairro Rondônia

Telefone: (51) 3582-9916

Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta-Feira: 8h às 17h.

*Unidade de Saúde da Família Roselândia

Endereço: Rua Benjamin Altmayer, 455 – Bairro Roselândia

Telefone: (51) 3527-8011

Horário: Segunda, terça, quarta e sexta-feira das 8h às 17h

Unidade de Saúde da Família São Jorge

Endereço: esquina das ruas Anchieta e Jorge Schury – Bairro São Jorge

Telefone: (51) 3524-1913

Horário: Segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 8h às 17h.

Casa de Vacina

Endereço: Av. Coronel Frederico Linck, 900 – Bairro Rio Branco

Telefone: (51) 3595-1919 e 9-9501-7717(das 12h às 17h)

Horário: Segunda a sexta-feira das 08h às 17h.

