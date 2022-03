Economia Novo lote do abono salarial PIS/Pasep é liberado

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Foto: Agência Brasil

Os pagamentos do abono salarial PIS/Pasep, referentes ao ano-base 2020, para trabalhadores do setor privado nascidos em agosto e para servidores públicos com final de inscrição 7 começaram nesta quinta-feira (17).

Os beneficiários podem sacar o dinheiro até 29 de dezembro. O valor do abono salarial pode chegar a até um salário mínimo. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano-base de pagamento.

É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento, para trabalhadores da iniciativa privada, e o número final da inscrição, para servidores públicos.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

