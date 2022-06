Porto Alegre Novo modelo de ônibus começa a ser utilizado no transporte público de Porto Alegre nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Veículos apresentam novidades, principalmente no atendimento a pessoas com deficiência. (Foto: Aline Rimolo/PMPA)

A frota do transporte público de Porto Alegre ganhará, nas próximas semanas, seis ônibus de um novo modelo que traz uma série de inovações em relação aos que já circulam na cidade. Adquiridos pela empresa concessionária Nortran, os veículos possuem itens como plataforma mais alta e elevador para melhor atender pessoas com deficiência.

O novo modelo está adequado a diretrizes atualizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). “Uma das principais mudanças previstas por essas novas regas se refere ao banco auxiliar do box do cadeirante, que trocou de posição para se incorporar ao guarda-corpo e assim permitir que o passageiro possa viajar no sentido do veículo, não mais na lateral”, detalha o técnico de trânsito e transporte da EPTC, Rogério Barbosa.

Acompanhado de técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, vistoriou nesta semana uma das unidades, de um total de 80 a serem introduzidos no sistema da capital gaúcha até dezembro.

O novo modelo foi exposto na feira Transposul, segundo maior evento do gênero na América Latina no que se refere ao setor de transporte e logística. “A modernização da frota integra o programa ‘Mais Transporte’, lançado pelo governo recentemente e que tem como principal objetivo melhorar o atendimento à população”, ressalta Castro Júnior, acrescentando que:

“Além de uma análise diária da oferta e demanda no transporte coletivo, estamos focados em qualificar a infraestrutura que envolve o atendimento. E isso inclui as paradas e estações de ônibus”.

Início de operação

Os seis primeiros serão colocados a serviço de linhas que atendem a Zona Norte: 721, 727, 731, 761 e 762, que percorrem eixo da avenida Sertório em direção ao Centro Histórico. Conforme a presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Tula Vardaramatos, o investimento na renovação será em torno de R$ 48 milhões.

“Com a ampliação da oferta para acompanhar a crescente demanda, e ainda para trazer de volta os passageiros, as empresas do setor estão investindo para oferecer um serviço melhor à população”, salienta a dirigente. Com ela estavam no evento os diretors da Nortran, Adilson Porto, e da EPTC, Flávio Caldasso.

De acordo com a prefeitura, 16 linhas de ônibus foram reativas desde o mês passado, quando foram iniciadas as ampliações previstas pelo “Mais Transporte”. O incremento na oferta foi de 1.187 viagens, número que a SMMU projeta em 2 mil até o final do ano.

(Marcello Campos)

