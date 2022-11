Porto Alegre Novo parque de Porto Alegre será inaugurado neste sábado, na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 1,3 milhão de pessoas devem circular pelo Parque Pontal mensalmente Foto: Dan Berger. Cerca de 1,3 milhão de pessoas devem circular pelo Parque Pontal mensalmente. (Foto: Dan Berger/Divulgação) Foto: Dan Berger.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Figurando entre as dez cidades mais arborizadas do Brasil, Porto Alegre se prepara para receber o Parque Pontal, localizado na área do antigo Estaleiro Só, na Orla do Guaíba, na Zona Sul.

A entrega oficial do espaço acontece durante solenidade neste sábado (26), às 10h, com a participação dos empreendedores, autoridades e convidados. A partir das 12h, o local será aberto para o público.

Com 29 mil m² de área verde, o novo parque público chega com a proposta de fazer um convite a todos que passam pela Orla do Guaíba: se conectar com a natureza em busca de qualidade de vida e contemplação. “A estimativa é que, mensalmente, 1,3 milhão de pessoas circularão pelo parque. Será um espaço de lazer e entretenimento para a família inteira”, afirmou o sócio-diretor da SVB Par, Angelo Boff.

Construído com recursos privados dos empreendedores do Complexo Pontal (SVB Par, Melnick e Leroy Merlin), o Parque Pontal será mantido por essas empresas. Sua área foi doada oficialmente à prefeitura de Porto Alegre.

Âncora natural do Pontal Shopping, que será inaugurado em abril de 2023, o parque vai oferecer para a comunidade pistas para caminhadas, áreas e equipamentos diversos para fitness ao ar livre, ginástica para a melhor idade e atividades físicas em geral, grandes gramados, mirantes para apreciação da natureza, píer sobre o rio, 700 metros de orla e algumas escadarias para contemplação do famoso pôr do sol do Guaíba.

Contará ainda com uma maquete que permitirá a visualização de como era a fábrica do Estaleiro Só que existia no local, resgatando parte da história de Porto Alegre na década de 1950, que também poderá ser acessada através de QR Codes adicionados em alguns painéis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre