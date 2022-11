Esporte Sem grandes jogadas, Uruguai e Coreia do Sul empatam em 0 a 0 pela Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Time sul-americano não teve boa atuação Foto: Reprodução/Twitter/Uruguai Time sul-americano não teve boa atuação (Foto: Reprodução/Twitter/Uruguai Foto: Reprodução/Twitter/Uruguai

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Outro campeão mundial não começou bem a Copa do Mundo de 2022. O Uruguai não teve uma boa atuação diante da Coreia do Sul e acabou empatando a partida em 0 a 0. A partida aconteceu nesta quinta-feira (22), no estádio Cidade da Educação, em Doha.

Aos 12 minutos do primeiro tempo aconteceu a primeira boa oportunidade da partida. Após disputa no meio campo, Oliveira do Uruguai, levantou a bola na area e Vecino tentou concluir, mas a bola acabou ficando na mão do goleiro Kim Seung-Gyu.

Aos 18, mais uma vez os uruguaios, Valverde apareceu na área após um lançamento, dominou e chutou, mas a bola subiu e foi para cima do gol. Aos 25, a Coreia desceu em contra-ataque e Son passou por dois e chutou cruzado. A zaga do Uruguai cortou na hora exata. Aos 42, a melhor chegada do jogo, com bola na trave. Godín, após escanteio, cabeceou na trave a bola. Aos 46, o primeiro tempo estava encerrado.

Na volta do segundo tempo, aos 7, Son cobrou escanteio, e o goleiro uruguaio saiu de soco para a defesa. Os sul-coreanos pediram pênalti nesta jogada. Aos 32, após boa troca de passe dentro da área, a Coreia com Cho Gue-Sung bateu na entrada da área e mandou perto do gol. Em resposta, nos 35, o Uruguai chegou forte.

Núñes recebeu e bateu colocado. A bola saiu forte e passou ao lado do gol com muito perigo. Aos 43, mais uma bola na trave. Valverde carregou pela esquerda e soltou uma bomba de fora da área. A bola explode na trave. Aos 52, o árbitro encerrou a partida.

Os sul-americanos eram cotados para avançarem para às oitavas da Copa, mas agora veem a pressão aumentar. Já os sul-coreanos mantêm a esperança de uma possível classificação. Portugal e Gana jogarão ainda nesta quinta-feira, às 13h, que são do mesmo grupo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte