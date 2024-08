Inter Novo reforço do Inter, meio-campista Bruno Tabata é apresentado oficialmente no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

O atleta de 27 anos assinou contrato até o fim de 2027. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Anunciado no fim de semana como o mais novo reforço na equipe do Inter, o meio-campista Bruno Tabata foi apresentado oficialmente na manhã dessa segunda-feira (12) no estádio Beira-Rio. O atleta expressou sua alegria em vestir a camisa colorada e detalhou aspectos sobre sua chegada e carreira.

Tabata, que assinou contrato até o fim de 2027, falou sobre a oportunidade e satisfação de vir para o Colorado. “Chego em um momento de transição e vejo isso como uma oportunidade maravilhosa. Quero demonstrar meu futebol nesse clube vitorioso que é o Internacional.”

Questionado sobre suas características, Tabata se descreveu como um meia canhoto que atua pela direita. “Atuei assim em 90% da minha carreira. Minha formação é como meia central, e por isso tenho facilidade em jogar nessas duas funções. Tenho a facilidade de chegar à linha de fundo e desempenhar a função que o ponta faz”, disse.

O meia, que vem de uma temporada no Catar, comentou sobre sua condição física e a expectativa para estrear no Inter. “Estava treinando normalmente no Palmeiras e me preparando para esses desafios. Me sinto muito bem fisicamente. Claro que existe a questão do ritmo de jogo, mas isso vou adquirir com treinos e jogos para alcançar o auge da minha forma e ajudar o Internacional.”

O atleta de 27 anos, natural de Ipatinga, Minas Gerais, iniciou sua carreira no América-MG e se destacou no futebol português, atuando no Portimonense e no Sporting.

“Tenho muito a contribuir e a somar aqui. É um elenco de grandes jogadores e com a experiência que tenho aqui, e fora do Brasil, posso ajudar a equipe”, afirma o novo reforço colorado

“Uma oportunidade de jogar em clube grande, de brigar por títulos. Sou jovem, mas já tenho experiência. Tenho a agregar a qualidade técnica e ajudar o Inter na briga pelos objetivos da temporada”, disse ainda Bruno Tabata na sua apresentação oficial.

Carreira

– 2016 – Portimonense – POR;

– 2020 – Sporting – POR;

– 2022 – Palmeiras;

– 2023 – Qatar SC.

