Inter Inter não chega a acordo por Samir, ex-Flamengo, e busca outra alternativa para a zaga

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Questão salarial foi um dos obstáculos para o avanço das tratativas com o jogador do Tigres (MEX)

Após anunciar o zagueiro uruguaio Agustín Rogel na semana passada, a direção do Inter travou tentativas para a contratação de Samir, ex-Flamengo. Porém, as conversas com o jogador do Tigres, do México, não avançaram e agora a direção colorada procura outra alternativa para reforçar a defesa.

A direção do clube negociava com o zagueiro, que mostrou interesse em atuar no Beira-Rio. Foi feita uma avaliação, mas os valores e a situação técnica pesaram para que as tratativas não fossem adiante.

Na semana passada, o Colorado apresentou Agustín Rogel como reforço para a temporada. O uruguaio, inclusive, estreou no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, no último domingo (11). Entretanto, a direção colorada entende que deve entregar mais um zagueiro ao técnico Roger Machado. Atualmente, Roger conta com Rogel, Robert Renan, Igor Gomes e Gabriel Mercado para o setor. Mercado, porém, está afastado para tratar uma pubalgia. A escassez de opções fez o treinador pinçar o garoto Evertow, da base, para o banco diante do Athletico-PR. Robert Renan tem futuro incerto no Inter. O camisa 4 está emprestado pelo Zenit, da Rússia, até o fim deste ano. Porém, há uma cláusula no contrato que permite a venda do jogador ao Colorado, caso os russos recebam uma oferta vantajosa. Vitão, antigo titular, foi liberado pelo Inter para definir a ida ao Betis, da Espanha. O zagueiro está em São Paulo e aguarda os clubes acertarem a forma de pagamento para viajar ao país europeu. Além da zaga, o Inter também busca dois laterais-direitos. Um volante também tem chances de ser contratado, mas o clube reconhece que a situação financeira é um obstáculo. Nesta janela, além de Rogel, a direção colorada também acertou com o meia Bruno Tabata, que não estava sendo utilizado por Abel Ferreira no Palmeiras.

2024-08-13