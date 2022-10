Tecnologia Novos recursos do Instagram querem fechar o cerco a comportamentos inapropriados

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

O objetivo é proteger o usuário para que se sinta à vontade para se expressar com liberdade. (Foto: Divulgação)

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, usou seu perfil oficial para anunciar mudanças nas ferramentas de segurança. Segundo ele, o objetivo é proteger o usuário para que se sinta à vontade para se expressar com liberdade.

A primeira mudança é a adição de novos Nudges aprimorados nas mensagens diretas e comentários. Esse termo significa “empurrãozinho” em português e a sua função na plataforma é alertar o usuário quanto a uma conduta indevida.

Os Nudges existem desde 2019 como uma tentativa de oferecer uma ferramenta proativa no combate a comentários ofensivos, mensagens inapropriadas, cyber bullying ou termos de baixo calão. O recurso usa técnicas de aprendizado de máquina para antecipar posturas indevidas e sugerir à pessoa que pense duas vezes antes de continuar com ofensas.

Os novos Nudges devem apresentar mensagens de alerta em mais situações, fazendo com que as pessoas tenham mais cautela antes de escrever algo agressivo ou hostil contra outro usuário. Sabe aquele amigo de fé que tenta colocar juízo quando você está de cabeça quente? É mais ou menos isso.

Bloqueio de contas

Mosseri também falou sobre o segundo anúncio do dia: a melhoria do bloqueio de perfis. Hoje, quando você bloqueia um perfil é possível escolher entre fazê-lo apenas naquela conta ou também em futuros perfis criados. Havia uma falha grave aí, porque os perfis atuais não eram afetados.

A novidade agora vai impedir o contato com contas já existentes, pois estas também serão bloqueadas. Isso deve ajudar muito quem é vítima de perseguição ou extorsão online, já que criminosos costumam criar múltiplas contas e lidar com elas para manipular o algoritmo do Insta.

Em resumo, o usuário poderá bloquear apenas a conta atual ou impedir que uma pessoa use outras contas já existentes ou que ainda serão criadas para interagir com a sua. É certamente o fechamento de uma brecha importante da rede.

Palavras ocultas

A última adição é também a mais complexa desta atualização do Instagram. As chamadas Hidden Worlds (Palavras Ocultas, em português) são um conjunto de termos silenciados pelo usuário para coibir a exibição de frases ou mensagens ofensivas. Essa funcionalidade também conta com uma IA para bloquear expressões, emojis ou frases ofensivas.

A mudança consiste no aprimoramento deste recurso, permitindo a identificação otimizada de termos considerados negativos. Foram adicionados filtros aprimorados para identificar mais palavras que não estavam na lista padrão, além de um recurso capaz de pegar também tentativas de burlar esse sistema, como mudar uma letra ou escrever propositalmente errado para não cair no bloqueio.

O chefe do Instagram disse que a revisão permitiu incluir mais palavras relacionadas a golpes virtuais e fraudes, algo que se tornou muito comum nas redes sociais recentemente. Algumas línguas menos conhecidas, como Farsi e Bangali, também passaram a contar com uma listagem de palavras ocultas.

A rede social adicionou muitas ferramentas de segurança e privacidade, principalmente voltadas para os mais jovens. Um exemplo é o algoritmo de verificação de idade para evitar a entrada de crianças e identificar adolescentes na plataforma. Outra mudança em análise é o uso de inteligência artificial para cobrir fotos que contenham imagens de homens ou mulheres seminus ou em poses sensuais até que a pessoa clique para revelar.

