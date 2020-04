Mundo Número de mortes pelo novo coronavírus passa de 50 mil na Europa

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Balanço indica que 85% das mortes aconteceram na Itália, Espanha, França e Reino Unido Foto: Reprodução Balanço indica que 85% das mortes aconteceram na Itália, Espanha, França e Reino Unido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 50 mil pessoas na Europa, segundo um balanço da agência de notícias AFP divulgado na manhã desta segunda-feira (06). Quase 85% dessas mortes aconteceram na Itália, Espanha, França e Reino Unido.

Com um total de 50.209 mortos e 675.580 casos oficialmente declarados, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia de Covid-19. A Itália, com 15.877 mortos, e a Espanha, com 13.055, são os países mais afetados. A França registrou 8.078 mortes e o Reino Unido, 4.934.

A Espanha registrou 637 mortes nas últimas 24 horas, o quatro dia consecutivo de queda nos óbitos e o menor número de mortos em 13 dias. As medidas obrigatórias de confinamento, que começaram em 14 de março, foram prorrogadas até o dia 25 de abril.

Desde a entrada em vigor do estado de emergência, os quase 47 milhões de espanhóis vivem confinados em suas casas. Estão autorizados apenas a irem trabalhar, na impossibilidade de fazê-lo de forma remota, ou sair para realizar atividades básicas, como comprar comida ou remédios.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo