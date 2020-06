Mundo Número de mortos do coronavírus passa de 400 mil no mundo

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Dados são da universidade Johns Hopkins. Foto: Reprodução Dados são da universidade Johns Hopkins. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O mundo tem mais de 400 mil pessoas mortas por Covid-19 até este domingo (7), conforme dados da universidade americana Johns Hopkins. O levantamento diz ainda que são 6.916.233 de infectados em 188 países e territórios.

O número de mortos nos Estados Unidos, país mais afetado pela doença, se aproxima de 110 mil. O Brasil é o terceiro no planeta com mais óbitos e o segundo com mais casos confirmados.

Veja quais são os países com mais vítimas da pandemia:

Estados Unidos: 109.802 mortes

Reino Unido: 40.548 mortes

Brasil: 35.930 mortes

Itália : 33.846 mortes

França: 29.145 mortes

