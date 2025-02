Política “Nunca levei pesquisa a sério”, afirma Lula sobre queda na popularidade

19 de fevereiro de 2025

Lula garantiu que vai encerrar o terceiro mandato cumprindo todas as promessas que fez durante o período eleitoral. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (19), que nunca levou “pesquisa a sério” e que os levantamentos servem para “estudar” e “saber se tem que mudar de comportamento, se tem que dar atenção”.

“Se alguma empresa de pesquisa for fazer alguma pergunta para você, você fala bem do governo, que aumenta a popularidade… se você não fala bem, não vai aumentar a popularidade. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que quem me conhece, sabe que eu nunca levei definitivamente a sério qualquer pesquisa. Uma pesquisa serve para você estudar, para você saber se tem que mudar de comportamento, se tem que dar atenção, é isso que eu faço”, disse o chefe do Executivo.

Lula ainda garantiu que vai encerrar o terceiro mandato cumprindo todas as promessas que fez durante o período eleitoral.

“O que posso dizer é que tenho mandato até 31 de dezembro de 2026 e eu quero entregar o país que eu prometi, durante a campanha eleitoral, e vou entregar esse país talvez melhor do que eu prometi”, disse o mandatário.

A declaração do presidente ocorre após a pesquisa Datafolha indicar, na última sexta-feira (14), a queda da aprovação do governo para 24%. Este foi menor índice de aprovação em todos os três mandatos do presidente.

O levantamento mostrou ainda que a reprovação do governo saltou de 34% em dezembro, para 41% agora, sendo também um recorde para Lula.

Nesta quarta-feira, o Instituto Paraná Pesquisa revelou um novo recorde de desaprovação para o governo do petista. O levantamento, realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025, aponta que a aprovação do governo do presidente Lula caiu para 42%, enquanto a desaprovação subiu para 55%. Outros 2,9% não souberam ou não quiseram opinar.

A sondagem ouviu 2.010 eleitores em 162 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O resultado representa uma queda na aprovação em relação ao levantamento anterior de janeiro de 2025, quando 46,1% dos entrevistados aprovavam o governo e 50,4% desaprovavam. Em agosto de 2023, a aprovação era de 54,3%, e a desaprovação, 40,1%.

Os números da pesquisa variam conforme a região e o perfil dos entrevistados:

– Nordeste: 55,0% aprovam e 42,1% desaprovam – única região onde o governo mantém maioria favorável.

– Norte + Centro-Oeste: 36,0% aprovam e 59,4% desaprovam.

– Sudeste: 39,4% aprovam e 58,5% desaprovam.

– Sul: 31,6% aprovam e 64,8% desaprovam – maior taxa de reprovação.

A pesquisa também mostra que a aprovação é maior entre eleitores com ensino fundamental (51,0%) e pessoas com mais de 60 anos (51,9%). Já entre aqueles com ensino superior, a taxa de aprovação cai para 33,9%.

Na terça-feira (18), o Instituto Paraná Pesquisas divulgou levantamento mostrando que, caso as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria Lula em um eventual segundo turno, com 45,1% contra 40,2% do atual presidente. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

