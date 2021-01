Brasil O Brasil registrou 1.340 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Marca é o segundo maior número de mortes em 2021 Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil teve nesta quarta-feira (20), o dia com o segundo maior número de novas mortes registradas em 2021. Em 24 horas, foram notificados 1.340 óbitos por coronavírus. O resultado ficou atrás apenas do dia 7 de janeiro, quando foram confirmadas 1.524 novos falecimentos em decorrência da doença.

Já o número de casos desde o início da pandemia totalizou 8.638.249. Entre terça e quarta, as autoridades de saúde confirmaram 64.385 novos diagnósticos positivos de coronavírus. Também na terça, o número de casos acumulados estava em 8.573.864.

As informações constam do balanço diário do Ministério da Saúde. A atualização, produzida a partir do levantamento das secretarias de saúde dos estados sobre mortes e casos, foi divulgada na noite desta quarta-feira (20).

Ainda há 860.796 pessoas com infecção ativa em acompanhamento por profissionais de saúde. Outras 7.564.622 pessoas já se recuperaram da doença.

Estados

Na lista de Estados com mais mortes, São Paulo ocupa a primeira posição (50.652), seguido por Rio de Janeiro (28.215), Minas Gerais (13.721), Ceará (10.243) e Pernambuco (10.098). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (816), Acre (840), Amapá (1.016), Tocantins (1.330) e Rondônia (2.056).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde registrou nesta quarta-feira (20), 4.298 novos casos de coronavírus e mais 72 mortes. O total é de 516.288 casos e 10.123 mortes. Os recuperados são 489.881, representando 95% dos casos.

Vacina em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou a aplicação de 2.391 doses de vacina Coronavac contra o coronavírus até as 18h desta -feira (20). Desse total, receberam as doses 670 profissionais de saúde, 1.720 idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados e uma representante da população indígena.

Nesta , equipes de profissionais da SMS começaram a percorrer instituições de longa permanência de idosos e visitar pessoas acamadas, em suas residências, para fazer a imunização. O deslocamento das equipes teve apoio do Comando Militar do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A primeira remessa da vacina para Porto Alegre vai garantir a imunização de mais de 51 mil pessoas. Nesta etapa, serão vacinados idosos que residem em instituições de longa permanência, idosos acamados, pessoas com deficiência institucionalizadas e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate e enfrentamento ao coronavírus.

Neste momento, não haverá aplicação nas Unidades de Saúde.

