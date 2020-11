Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados.

Imunizantes

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou estar pesquisando outros três imunizantes contra a covid-19, desenvolvidos com tecnologia 100% brasileira, além da já adiantada avaliação da vacina criada em parceria com a Universidade de Oxford. Segundo a entidade, a ideia é que as medicações em questão estejam disponíveis entre 2022 e 2023.

No caso dos três imunizantes em pesquisa, a Fiocruz busca criar medicações sintéticas – de produção mais rápida e barata que outras opções e com o trunfo de dispensar estruturas de biossegurança de nível 3. Um dos projetos terá como base algumas pequenas partículas de proteína do vírus Sars-CoV-2, capazes de estimular resposta imune.

Um outro projeto fala em “plataforma de subunidade”, onde a Fiocruz vai testar variadas versões da “proteína S”, que liga o novo coronavírus às células dos pacientes. Finalmente, o terceiro projeto usa uma versão modificada do vírus Influenza para gerar uma resposta imunizante no corpo humano.

Os dois primeiros projetos, antecipa a Fiocruz, podem estar prontos para avaliação e certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até o fim de 2022. O terceiro deve ficar para algum momento em 2023.