Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Parte dos especialistas afirma que isso não deve ocorrer antes do primeiro semestre de 2021. (Foto: Reprodução)

O chefe do órgão regulatório de vacinas nos Estados Unidos pôs em dúvida a previsão do presidente americano, Donald Trump, de que uma vacina contra a covid-19 ficará pronta ainda neste ano.

“Eu não posso prever quando uma vacina estará disponível”, afirmou Stephen Hahn, da Agência Americana de Drogas e Alimentos (FDA, na sigla em inglês), no domingo (5). Ele disse que o desenvolvimento de uma vacina depende de dados e da ciência.

Uma vacina eficaz treinaria o sistema imunológico das pessoas para combater o vírus, evitando assim que elas fiquem doentes ou desenvolvam um quadro que possa levar à morte.

Membro da força-tarefa da Casa Branca criada para o combate à pandemia, Hahn foi questionado sobre o tema após discurso do presidente americano.

“Eu quero enviar nosso agradecimento aos cientistas e pesquisadores ao redor do país, e também ao redor do mundo, que estão na linha de frente do nosso esforço histórico para desenvolver e entregar tratamentos que salvem vidas e, em última instância, uma vacina”, afirmou Trump em evento de celebração da independência americana (4 de julho). “Estamos desencadeando o brilho científico de nossa nação e provavelmente teremos uma solução terapêutica e/ou vacinal muito antes do final do ano.”

Trump vem sendo criticado por seus comentários acerca de vacinas e tratamentos ao longo da pandemia, que já matou ao menos 130 mil pessoas nos EUA. Nos últimos dias, o número de novas infecções bateu recordes em Estados do Sul e do Meio-Oeste, e o total de diagnósticos positivos registrados no país passou de 2,8 milhões.

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou em junho sobre a possibilidade de os cientistas nunca conseguirem criar uma vacina eficaz contra o coronavírus. Segundo eles, as estimativas são de que, caso o processo seja bem-sucedido, a imunização poderia ocorrer em um ano, ou um pouco menos.

Parte dos especialistas afirma que isso não deve ocorrer antes do primeiro semestre de 2021.

Em entrevista à emissora ABC News no domingo, o chefe da FDA afirmou que a velocidade atual de desenvolvimento da vacina não tem precedentes, mas que não é possível traçar um cronograma de sua eventual disponibilidade.

“Nossa promessa ao povo americano é que tomaremos decisões baseadas em dados e na ciência para uma vacina, com respeito à segurança e eficácia de uma vacina.”

Em outra entrevista à emissora CNN, Hahn disse que não comentaria a declaração de Trump de que 99% das infecções por covid-19 eram “totalmente inofensivas”.

“Eu não vou dizer quem está certo e quem está errado”, respondeu o chefe da FDA.

A taxa de letalidade entre pessoas infectadas com a covid-19 é relativamente baixa em comparação a outras doenças, porém mais contagiosa. E ela varia bastante de um país para outro. Em março, o chefe da OMS afirmou que a doença matava 3,4 pessoas a cada 100 infecções registradas. Especialistas estimam que, desconsiderando a subnotificação, essa taxa esteja entre 1% e 2%.

Segundo a OMS, a grande maioria dos infectados desenvolvem sintomas leves ou moderados da doença, e cerca de 20% precisam de suprimento extra de oxigênio por causa de dificuldades para respirar.

Uma vacina normalmente demoraria anos, ou até décadas, para ser desenvolvida, mas cientistas ao redor do mundo estão fazendo o possível para acelerar esse processo.

Autoridades de saúde dos Estados Unidos têm expressado um otimismo cauteloso sobre uma eventual produção de uma vacina eficaz até o fim de 2020 ou início de 2021. As informações são da BBC News.

