Geral O coronavírus volta a fechar as Cataratas e outras atrações de Foz do Iguaçu

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

O Parque Nacional do Iguaçu havia sido reaberto no dia 10 de junho. (Foto: Divulgação)

Semanas depois de voltarem a receber visitantes, as atrações turísticas de Foz do Iguaçu (PR), como as Cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu Binacional, voltam a fechar as portas na quarta-feira (1°), por causa da pandemia do novo coronavírus. A cidade está em uma das sete regiões do Paraná onde as atividades não essenciais foram suspensas por 14 dias, de acordo com um decreto do governo estadual anunciado na terça-feira (30). O prazo de 14 dias pode ser prorrogado por mais 7 dias.

A medida visa a garantir a saúde de todas as pessoas para conter a pandemia do coronavírus (Covid-19), principalmente na Região Oeste do Paraná, conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

O decreto trata de medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19 em sete regionais de Saúde: Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Região Metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo. As medidas devem ser adotadas em 134 municípios do Paraná.

As medidas, explicou o governador Ratinho Junior, são necessárias para interromper a progressão acelerada das notificações e de mortes decorrentes da Covid-19. Segundo o governo, o cálculo epidemiológico para essas sete regionais de Saúde levou em consideração a taxa de incidência por 100 mil habitantes, o número de mortes pela mesma faixa populacional e a ocupação de leitos de UTI nas quatro macrorregionais de Saúde (Leste, Oeste, Norte e Noroeste).

O Parque Nacional do Iguaçu havia sido reaberto no dia 10 de junho, data de aniversário da cidade de Foz do Iguaçu. A visitação ocorria de forma gradual e com todos os cuidados necessários à saúde coletiva, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, com 350 ingressos por hora, segundo a administração do parque.

A usina de Itaipu Binacional, que retomaria na quarta-feira o espetáculo noturno Itaipu Iluminada, também anunciou que as visitas estão suspensas e que já está entrando em contato com visitantes que já tenham comprado ingresso ou feito reservas, para devolução do valor ou remarcação.

Outra importante atração da cidade, o Parque das Aves, já havia interrompido a visitação bem antes do decreto estadual. Em 21 de junho, a direção do santuário, que abriga cerca de 1.300 animais, decidiu suspender as atividades, diante do aumento de casos que já era notado naquele momento. “Tão logo a situação epidemiológica volte a apresentar melhora, poderemos considerar uma reabertura, prezando sempre a segurança dos nossos visitantes e da nossa comunidade”, informou a administração do parque.

Casos e mortes no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (2) número recorde de casos e mortes pela Covid-19. Em 24 horas, foram 2.060 confirmações de novos casos de coronavírus e houve registro de 44 pessoas que perderam a vida. O alcance da doença chegou a mais de 90% dos municípios paranaenses. Dos 399, apenas 36 ainda não registram diagnóstico positivo e, em 36%, 147 cidades, já ocorreram mortes pela doença.

O total de diagnósticos confirmados chega agora a 26.024 casos e 693 mortos entre residentes do Paraná, a partir da divulgação dos casos em 12 de março. As informações são do governo do Paraná e do jornal O Globo.

