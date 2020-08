O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completa três anos de emancipação da Brigada

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) completou no sábado (22) três anos como instituição autônoma, vinculada à Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nesse período, realizou mais de 214 mil atendimentos em todo o Estado, sendo 44.087 somente em 2020. Muito além de ocorrências de incêndio, os bombeiros gaúchos praticaram 47.007 atendimentos pré-hospitalares, atenderam 18.525 ocorrências de salvamento, busca e resgate. Em paralelo às atividades emergenciais, 59.729 ações preventivas foram contabilizadas.

Somente em 2020, foram atendidas 16.278 ocorrências de incêndio, sendo 2.672 em edificações familiares, 453 edificações comerciais e 13.153 em outros casos. Deste total, 5.723 ocorreram em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Os atendimentos são gerados, em sua maioria, a partir da ligação da comunidade, por meio do número de emergência 193. Além do combate ao fogo, os bombeiros realizam ações de busca e salvamento, operações complexas que exigem distintas atuações e equipamentos complementares.

“A maior comemoração certamente é o ganho qualitativo do serviço prestado para a comunidade gaúcha, razão de nossa existência e foco de nossa missão. A salvaguarda de vidas e patrimônio é a origem dos corpos de bombeiros e, a partir dessa premissa, se estabelecem todas as ações e medidas decorrentes”, celebrou o comandante-geral da corporação, coronel César Eduardo Bonfanti. “Poder tomar parte como protagonistas nesse momento histórico nos enche de orgulho e materializa a realização profissional de forma plena. O futuro nos aponta conquistas ainda maiores, a estruturação ideal de todas nossas frações e o contínuo aprimoramento de nossos quadros. Queremos manter a confiança da população em nossa instituição.”

Bonfanti é o segundo oficial a assumir a chefia da corporação desde a sua autonomização. Em 22 de agosto de 2017, foi publicado o ato de nomeação do primeiro comandante-geral, coronel Cleber Valinodo Pereira, hoje já na reserva. A data passou a ser o marco da emancipação institucional. O ato consolidou processo inaugurado ainda em 2014, com a sanção da Emenda Constitucional 67, publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 10.788, de 20 de junho daquele ano, que autorizou o desmembramento da Brigada Militar.

O CBMRS conta atualmente com 126 quartéis, instalados em 93 municípios gaúchos. Para execução da sua atividade fim, a estrutura se divide em 12 Batalhões de Bombeiro Militar (BBM), sediados nos municípios de Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Leopoldo e Tramandaí.

Os BBMs têm seções Administrativa, de Operações e Defesa Civil, de Segurança Contra Incêndios, Companhias de Bombeiro Militar, Pelotões de Bombeiro Militar e Grupos de Bombeiro Militar. As missões constitucionais dos bombeiros militares são a prevenção e combate a incêndios, a busca e salvamento e as ações de defesa civil.

No combate a incêndio, o CBMRS busca estabelecer e aprimorar os mecanismos de pronta resposta, de modo a evitar ou minimizar as perdas de vidas e patrimônio. Desta forma, aperfeiçoando cada vez mais os recursos de combate aos incêndios (equipamentos, técnicas e táticas), maximizando o emprego dos recursos disponíveis e modernizando técnicas e táticas nas diversas modalidades de enfrentamento de sinistros.

Para atendimento especializado, o CBMRS conta ainda com uma Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS), sediada em Porto Alegre, mas demandada para todo o território do Estado. A CEBS é composta por militares estaduais distribuídos na sessão de Comando e em três pelotões, cada um com sua atividade específica de salvamento: terrestre, aquático e com cães.

No final de julho, a CEBS recebeu uma viatura auto hidro-químico, especialmente preparada para atuação em emergências químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O caminhão conta com torre de iluminação, gerador, tanque de água e líquido gerador de espuma, além de todo equipamento para proteção dos militares.