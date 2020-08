Sobe para 3.062 o número de óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul. Vítimas mais recentes incluem um bebê de 2 meses

Testes positivos totalizam 109.873 no Estado até agora.

O boletim divulgado neste domingo (23) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou 1.164 testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, totalizando 109.873 confirmações de contágio desde março. Descontando-se os pacientes recuperados, são 10.051 casos (9%) atuais. Já os óbitos subiram para 3.062, com 16 novas vítimas – incluindo um bebê de 2 meses.

Quanto à abrangência geográfica, a doença atinge até agora 484 dos 497 municípios gaúchos, o que representa 97% do total. Permanecem sem qualquer registro de Covid apenas 13 cidades de pequeno porte, por motivos como baixa densidade demográfica e reduzido grau de interação entre seus habitantes. São elas:

Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama.

Em contraste com a ausência de infectados entre os moradores dessas localidades, Porto Alegre ocupa o topo do ranking de casos positivos (11.609 notificações em menos de seis meses). A vice-líder é Passo Fundo (5.244), seguida por Caxias do Sul (4.742), São Leopoldo (3.967), Novo Hamburgo (3.836), Canoas (3.618), Gravataí (2.709), Bento Gonçalves (2.663), Lajeado (2.529) e Alvorada (2.177).

A capital gaúcha também está no topo de mortes pela doença (593), quase quatro vezes a mais que a segunda colocada, Canoas (167). Em seguida aparecem Novo Hamburgo (121), Viamão (121), Passo Fundo (112), São Leopoldo (103), Bento Gonçalves (97), Gravataí (94), Alvorada (92) e Rio Grande (88).

Ainda em relação aos falecimentos, a mais recente lista da SES abrange as perdas humanas descritas a seguir, em um detalhamento limitao ao município de residência, gênero (feminino ou masculino) e idade.

– Alvorada (homem, 51);

– Canguçu (mulher, 85);

– Eldorado do Sul (mulher, 68);

– Ijuí (homem, 63);

– Ijuí (mulher, 68);

– Parobé (mulher, 42);

– Parobé (homem, 51);

– Passo Fundo (mulher, 59);

– Pelotas (mulher, 2 meses);

– Porto Alegre (mulher, 73);

– Porto Alegre (homem, 83);

– Porto Alegre (mulher, 81);

– Porto Alegre (homem, 78);

– Porto Alegre (homem, 67);

– Santa Rosa (homem, 77);

– São Lourenço do Sul (mulher, 20).

Bebê entre as vítimas

O relatório divulgado neste domingo chama a atenção pela morte de um bebê de apenas 2 meses, em Pelotas. Trata-se do segundo paciente mais jovem a sucumbir ao coronavírus no Rio Grande do Sul – até então, esse recorde havia sido registrado no final de maio, envolvendo uma criança nascida prematuramente em Bento Gonçalves.

Até agora, a estatística do governo gaúcho aponta que a pandemia já custou as vidas de outros seis menores de 18 anos, em cidades como Canoas, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Santa Maria, Tucunduva e Rio Grande. São casos isolados, já que o predomínio de casos fatais no Estado se dá entre os idosos, dos quais o mais velho tinha 105 anos.

(Marcello Campos)