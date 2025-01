Colunistas O CPOR/PA como Escola de Líderes

Foto: Exército/Divulgação

O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA) é a Unidade de Ensino do Exército em Porto Alegre que forma oficiais mobilizáveis para a defesa da pátria.

A cada ano, o CPOR/PA forma cerca de 180 oficiais das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações e Intendência.

Em caso de guerra, estes oficiais são convocados para exercerem a função de tenentes comandantes de pelotão, como ocorreu na 2ª Guerra Mundial, quando cerca de 400 tenentes da Força Expedicionária Brasileira eram oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva.

Além disso, uma parte dos aspirantes formados são convocados para servir como oficiais nas diversas Organizações Militares do Comando Militar do Sul, para exercerem na íntegra as funções de tenente do Exército Brasileiro.

O processo seletivo para ingresso no CPOR/PA consta dos seguintes passos:

1. O primeiro passo é o jovem se alistar para a prestação do serviço militar obrigatório no ano em que completa 18 (dezoito) anos.

2. Uma condição para ser selecionado para cursar o CPOR/PA é, no momento do alistamento ou até o final do ano do alistamento, possuir o Ensino Médio completo.

3. Os jovens que forem selecionados para se apresentar na Comissão de Seleção Especial (CSE) no CPOR/PA ainda no ano do alistamento, passarão nos meses de agosto até novembro por uma série de testes compreendendo inspeção de saúde, esforço físico, testes de seleção e entrevista.

4. Os jovens julgados aptos pela Comissão de Seleção Especial e a critério da Seção de Serviço Militar Regional serão encaminhados à Seleção Complementar do CPOR/PA em janeiro do ano que completam 19 anos. Nessa etapa, passarão pelos mesmos exames realizados inicialmente, devendo atingir os mesmos índices mínimos e serem aprovados na entrevista, para que possam realizar o Exame Intelectual (EI). Este exame consta de uma redação e de uma prova objetiva, no nível do 3º ano do ensino médio, abrangendo as disciplinas: Matemática, Português, História do Brasil e Geografia.

5. Ao final do processo, os 180 jovens primeiros classificados no Exame Intelectual serão incorporados para prestar o serviço militar na condição de aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva.

Ao prestarem o Serviço Militar obrigatório para ficarem na condição de oficiais mobilizáveis, os alunos do CPOR/PA desenvolvem vários atributos da área afetiva como responsabilidade, lealdade, rusticidade e coragem, bem como também aprendem a cultuar a história de nosso país e a desenvolver o civismo e o patriotismo

Após a formação no CPOR/PA alguns destes jovens prestam concurso para a carreira militar e outros seguem nas mais variadas profissões, porém todos prosseguem com o forte sentimento de defesa da pátria mesmo que com o sacrifício da própria vida.

Cel de Inf Vladson Bancke da Silva, Comandante do CPOR/PA

