Porto Alegre O estádio Beira-Rio é o novo ponto fixo de “drive-thru” da Campanha do Agasalho de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Doações são recebidas diariamente em área próxima ao Gigantinho. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Desde esta quarta-feira (24), a área do estádio Beira-Rio é o novo ponto fixo do “drive-trhru” da Campanha do Agasalho de Porto Alegre. As doações de agasalhos e alimentos pode ser feita diariamente, das 10h às 17h, no Centro de Eventos do Inter, com entrada pela rua Nestor Ludwig, entre o Parque Marinha do Brasil e o ginásio Gigantinho (bairro Praia de Belas).

A parceria foi firmada em reunião entre a primeira-dama municipal, Tainá Vidal, a esposa do presidente do Sport Club Internacional, Luciana Schiavon Lemos, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores. “É importante unirmos forças em ações como esta, porque é uma forma de mobilizar os porto -alegrenses, ainda mais nesta época de pandemia”, ressalta Tainá.

De acordo com Luciana, a estrutura já estava montada para a coleta de alimentos e então surgiu a ideia de oferecer o espaço para a Campanha do Agasalho. “É um prazer nos unirmos em mais uma ação social da prefeitura. Quanto mais doações ajudarmos a coletar, mais pessoas poderão ser beneficiadas neste momento tão delicado”, ressalta.

O secretário Itacir Flores agradeceu pelo engajamento do clube: “Estamos muito satisfeitos e entusiasmados. Com certeza, esse reforço do Inter na campanha vai alavancar, em muito, as doações que estamos recebendo.”

“Grenal de solidariedade”

Neste sábado (27), caixas de coleta nas cores vermelha e azul estarão disponíveis das 10h às 14h na área em torno do Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção. A ideia é estimular um “Grenal de solidariedade”, para que os torcedores de ambos os clubes possam contribuir e demonstrar qual a torcida conseguirá maior número de doações para a iniciativa.

Jogadores da dupla fizeram inclusive um chamamento especial para suas torcidas, nas redes sociais. Os doadores podem ir com camisetas e bandeiras dos times e carro adesivado, desde que evitem aglomerações, um dos fatores de risco para o contágio por coronavírus. Uma equipe receberá os agasalhos para que os participantes não precisem descer dos carros.

A iniciativa conta com 39 parceiros com 81 pontos de coleta e, até o momento, contabiliza 286.706 peças, das quais 65.045 já foram repassadas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) a 74 instituições, beneficiando 24.141 pessoas. Ao todo, serão beneficiadas 142 organizações cadastradas, albergues, abrigos e pessoas atendidas pela rede municipal de assistência.

Próximas ações do “drive-trhru”

– Até 1º de julho, todas as quartas-feiras, das 11h às 16h – Largo Glênio Peres;

– Até 3 de julho, diariamente, das 10h às 17h – Gigante da Beira-Rio- Centro de Eventos (entrada pela rua Nestor Ludwig);

– 27 de junho, das 10h às 14h – Parque da Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário – Drive do Gre-Nal;

– 28 de junho, das 10h às 17h – Parque da Redenção – avenida Setembrina;

– 1º de julho: Cristal, Tristeza, Pedra Redonda, Ipanema e Nonoai.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre