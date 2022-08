Tecnologia O Facebook é cada vez menos usado por adolescentes

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Apenas 32% dos adolescentes entre 13 e 17 anos usam a rede social. (Foto: Reprodução)

O Facebook já não é mais tão popular entre os adolescentes, sendo acessado por apenas 32% deles, perdendo espaço para o YouTube e o TikTok. É o que diz uma nova pesquisa do Pew Research Center.

Realizado com jovens de 13 a 17 anos nos Estados Unidos, o levantamento indica uma grande queda na procura pela rede social criada por Mark Zuckerberg. Entre 2014 e 2015, ela era acessada por 71% das pessoas nesta faixa etária, superando o Instagram e o Snapchat, conforme apuração da mesma empresa.

Os números da pesquisa são similares aos levantados pela própria rede social no início de 2021, como apontam os dados de relatórios internos vazados pela denunciante Frances Haugen. Nos documentos, é mencionada uma queda de 13% na quantidade de usuários adolescentes desde 2019 e projetada uma redução de 45% nos dois anos seguintes.

A queda na popularidade do Facebook entre os adolescentes estaria ligada à falta de novidades da plataforma para este público. Como disse o criador de conteúdo Jules Terpak ao TechCrunch, a rede social da Meta atualmente “exala a energia de um e-mail de spam”, levando os jovens a associá-la aos seus pais.

YouTube

Se o Facebook perdeu espaço, o YouTube lidera com folga entre os internautas de 13 a 17 anos. O serviço de vídeos do Google é usado por 95% dos adolescentes entrevistados, sucesso que pode estar ligado à grande disponibilidade de clipes musicais na plataforma e não à interação com outras pessoas.

Na sequência, aparece o TikTok, utilizado por 67% dos adolescentes, dos quais 16% disseram acessar o app de vídeos chinês constantemente. O Instagram é o terceiro colocado, com 62%, aumento de 10% em comparação com a pesquisa de 2014/2015, seguido pelo Snapchat com 52% e o Facebook, na quinta posição.

